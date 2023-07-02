Автовласникам дозволили обирати номери при реєстрації автомобіля

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Що відомо

«Так, при державній реєстрації авто (за бажанням особи) надаватиметься право вибору номерного знаку (або його буквено-цифрову комбінацію) з подальшим виготовленням у спеціалізованих суб'єктів господарювання. Також запроваджується можливість бронювання номерних знаків або їх буквено-цифрової комбінації (вартістю 9 грн/доба)», — повідомили у МВС.

Крім того, Кабмін встановив вартість вибору номера при реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу у розмірі 300 грн (окрім платних номерних знаків).

Що це дасть

У МВС вважають, що таке рішення «забезпечить додаткову гнучкість та варіативність в процесах надання заявникам адміністративних послуг, що пов’язані із державною реєстрацією (перереєстрацією) транспортних засобів».