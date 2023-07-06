Fitch підтвердило рейтинг Приватбанку «ССС-»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній та національній валютах державного Приватбанку відповідно «ССС-» і «ССС» і рейтинги стійкості (VR) «ССС». Про це ідеться в повідомленні Fitch.

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«РДЕ ПриватБанку в іноземній валюті відображає думку Fitch про те, що дефолт за його пріоритетними зобов'язаннями в іноземній валюті залишається реальною можливістю через війну.

Проте банк підтримує загалом адекватну ліквідність в іноземній валюті порівняно зі своїми потребами, чому сприяють різноманітні заходи регулювання капіталу та валютного контролю, запроваджені від початку війни для зниження ризиків відтоку депозитів і капіталу та підтримання стабільності й довіри до банківської системи", — зазначило агентство.

Воно уточнило, що зобов'язання за зовнішнім боргом у Приватбанку відсутні, а доступної ліквідності банку в іноземній валюті було достатньо, щоб покрити 82% клієнтських депозитів в іноземній валюті на кінець першого кварталу 2023 року.

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Одночасно Fitch знизило рейтинги державної підтримки GSR Приватбанку із «ссс-» до «немає підтримки» (ns).

«Зниження рейтингу GSR відображає нашу впевненість у тому, що в разі суттєвого дефіциту капіталу Приватбанк, найімовірніше, в найближчому майбутньому діятиме в умовах обмеження регулятивного капіталу, а не отримає екстрену підтримку капіталом від держави», — зазначило агентство.

Fitch нагадало, що Приватбанк є найбільшим банком в Україні з часткою активів майже 27% від усього банківського сектору на кінець першого кварталу 2023 року з акцентом на роздрібний сектор, і зазначило, що оцінює діловий профіль банку та його прибутковість значно вище, ніж у його аналогів.

За даними НБУ, на початок травня Приватбанк за розміром активів (759,3 млрд грн) посідав 1 місце на ринку серед 65 банків, що діяли.