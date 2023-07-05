Fitch змінило рейтинги Ощадбанку та Укргазбанку і підтвердило рейтинг Укрексімбанку

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинги стійкості двох державних банків України — Ощадбанку та Укргазбанку , і підтвердило рейтинг ще одного держбанку — Укрексімбанку . Відповідні рейтинги опубліковано на сайті агентства. Про це повідомляє ЕП з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Так, підвищено рейтинги стійкості Ощадбанку та Укргазбанку з «сс» до «сс-с», і підтверджено їхні довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валютах відповідно «ССС-» і «ССС».

«Підвищення рейтингу стійкості відображає нашу думку про помірно нижчий ризик банкрутства Ощадбанку та Укргазбанку внаслідок більш стійкої якості активів і прибутковості через менш жорстке операційне середовище, ніж ми очікували раніше», — зазначає агентство.

Одночасно знижено рейтинги державної підтримки GSR обох банків з «ссс-» до «немає підтримки» (ns).

«Зниження рейтингу GSR відображає нашу впевненість у тому, що в разі істотного дефіциту капіталу Ощадбанк і Укргазбанк, найімовірніше, в найближчому майбутньому діятимуть в умовах обмеження регулятивного капіталу, а не отримають негайну надзвичайну капітальну підтримку від держави», — пояснило Fitch.

Крім того, агентство підтвердило довгострокові РДЕ державного Укрексімбанку в іноземній і національній валютах «CCC-» і «CCC», а також підтвердило його рейтинги VR на рівні «f» і GSR на рівні «немає підтримки».

Fitch пояснює таку оцінку тим, що показники достатності основного і регулятивного капіталу Укрексімбанку на 1 червня відповідно 3,7% і 7,4% залишаються нижчими за мінімальні нормативні значення 7% і 10%.

«Ми вважаємо, що банк і далі покладатиметься на тривале послаблення регулятивного капіталу для продовження роботи з огляду на обмежені перспективи відновлення капіталізації завдяки внутрішньому накопиченню капіталу, а також на слабку спроможність і схильність держави до рекапіталізації банку в найближчому майбутньому через війну», — зазначило агентство.

Щодо всіх трьох держбанків Fitch прогнозує, що вони продовжать обслуговувати свої зовнішні зобов'язання.

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Агентство уточнює, що їхні рейтинги дефолту емітента на один щабель вищі за суверенний рейтинг.

Щодо Ощадбанку, зокрема, вказується, що на кінець першого кварталу 2023 року його зовнішній борг становив лише 3% від загального обсягу фінансування, а від початку війни банк погасив близько $158 млн своїх єврооблігацій. Його наступні виплати будуть помірними: близько $6 млн мають бути погашені в липні 2023 року і $25 млн у вересні 2023 року, уточнює агентство.

Що стосується Укргазбанку, то Fitch вважає, що доступної ліквідності банку в іноземній валюті було достатньо для покриття боргу в іноземній валюті з терміном погашення понад 12 місяців, а також помірної частки клієнтських депозитів в іноземній валюті на кінець 1 кв. 2023 р.

Нарешті щодо Укрексімбанку агентство зазначило, що його доступна ліквідність в іноземній валюті, яка здебільшого складається з коштів в іноземних банках, повністю покривала недепозитні зобов'язання в іноземній валюті зі строком погашення через 12 місяців на кінець 2022 року. Наступні виплати за єврооблігаціями банку мають бути здійснені в липні 2023 року ($20,3 млн) і в січні 2024 року ($20,3 млн).

Крім єврооблігацій, які на кінець третього кварталу 2022 року становили 4% загального фінансування, інші великі недепозитні зобов'язання в іноземній валюті включають кредити від міжнародних фінансових організацій — 12%. Депозити, здебільшого юросіб, є основним джерелом фондування Укрексімбанку з часткою 74% на кінець третього кварталу 2022 року, зазначено в повідомленні.

Щодо якості кредитних портфелів Fitch вказало на велику залежність Ощадбанку від вкладення в держпапери і кредитування держпідприємств. Цей самий ризик, додало агентство, притаманний і Укрексімбанку, у якого, до того ж низька якість активів минулих років і висока частка кредитів в іноземній валюті. Майже всі ці ризики агентство відзначило і для Укргазбанку, частка кредитів в іноземній валюті у якого 46%, а крім цього є ще й значна концентрація портфеля в ризиковому енергосекторі.