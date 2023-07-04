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4 липня 2023, 13:38 Читать на русском

Посіви опіумного маку в Афганістані знизились на 80%: чому це погано

Посіви опіумного маку в Афганістані знизились на 80% після заборони його вирощування Талібаном. Але це рішення не гарантує зниження споживання наркотиків. Деякі країни вже нарощують виробництво опіуму, поширюються небезпечніші синтетичні наркотики, — пише Telegraph. «Мінфін» публікує переклад ключових тез статті.

Посіви опіумного маку в Афганістані знизились на 80% після заборони його вирощування Талібаном.

Американська «війна з наркотиками», розпочата президентом Річардом Ніксоном у 1971 році, вирувала понад півстоліття, але майже не вплинула на торгівлю афганським опіумом.

На ферми країни припадає понад 80% світового виробництва опіуму, і навіть американське вторгнення у 2001 році мало завадило потоку наркотиків із країни.

Але зараз, коли світове співтовариство по боротьбі з наркотиками зазнало невдачі, Талібан досяг успіху. У квітні минулого року релігійні лідери групи видали указ, що забороняє вирощування маку в Афганістані, і зараз експерти описують це рішення як «найуспішнішу боротьбу з наркотиками в історії людства».

Виробництво маку в Афганістані впало приблизно на 80% за останній рік, оскільки правоохоронці Талібану йдуть від ферми до ферми, знищуючи посіви та караючи порушників.

Площі вирощування в провінції Гільменд, яка була основним маковим регіоном, впали приблизно до 2 500 акрів, порівнюючи з 320 тис. роком раніше, згідно з супутниковими знімками.

Друга спроба

Це не перший випадок, коли таліби намагаються придушити виробництво маку в Афганістані. Подібна заборона була введена у 2000 році, коли угруповання востаннє перебувало при владі, але вона була фактично скасована вторгненням США наступного року.

Після останньої заборони на виробництво міжнародні ціни на опіум різко зросли, а у Великій Британії чистота героїну, що продається на вулицях, впала з 55% до 34%.

«Тоді заборона була досить короткочасною. Але маковий шлях такий довгий з Афганістану до Великобританії, що ви ніколи не знаєте, скільки героїну перевозиться в будь-який момент часу. Фактична заборона насправді не вплинула на постачання», — говорить британський експерт у сфері боротьби з наркотиками та директор DrugsWise Гаррі Шапіро.

Цього разу експерти чекають, чи триватиме указ Талібану довше одного сезону, який починається щороку в листопаді з посіву маку.

Вплив на економіку Афганістану

Під час нещодавнього брифінгу в парламенті Великої Британії доктор Девід Менсфілд, автор книги «Держава, побудована на піску: як опіум підірвав Афганістан», зазначив, що заборона знищила 450 тис. робочих місць у сільському господарстві, що завдало серйозної шкоди економіці.

Афганська опіатна економіка, включаючи внутрішнє споживання та експорт, у 2021 році становила від 9 до 14% ВВП країни.

Мохаммадулла, фермер із району Навазд, сказав: «Талібан безумовно виконує рішення своїх лідерів. Вони стежили за землями всіх людей, які хоч трохи сіяли опіум. Вони знищили їхні поля й ув’язнили деяких фермерів».

Позбавлені доходів, такі люди, як Мохаммадулла, можуть залишити Афганістан у пошуках нових можливостей.

Хто займе ринок

Виробництво опіатів у таких країнах, як М’янма та Мексика, може процвітати, щоб заповнити порожнечу, створену Талібаном. Це вплине на маршрути торгівлі, банди та ланцюги постачання.

Нестабільність у М’янмі призвела до буму вирощування маку — хунта та багато ополченців підтримують виробників, оскільки це важливе джерело доходу, а альтернативні можливості обмежені.

Згідно зі звітом ООН, опублікованим у січні, у 2022 році, у перший сезон після захоплення влади хунтою, площа землі, яка використовується для вирощування опіумного маку, зросла на 33%, а виробництво майже подвоїлося до 795 тонн.

В аналізі, опублікованому минулого місяця, британська благодійна організація Transform Drug Policy Foundation заявила, що виробництво опіуму може розширитися в декількох країнах і регіонах, зокрема, в Індії, Туреччині та Центральній Азії.

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Також можливо, що прогалина, утворена крахом найбільшого у світі ринку опіуму, може бути заповнена фентанілом та іншими синтетичними опіоїдами — речовинами, які через передозування вбивають більше американців молодого та середнього віку (18−45), ніж рак, хвороби серця чи зброя.

«Люди не стають залежними від героїну через декілька днів, але ваш перший прийом фентанілу може стати останнім», — каже Гаррі Шапіро.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
4 липня 2023, 13:41
#
Опіати — то не найгірше. Від кількох невеликих доз ніхто не помер, більше того, колишні аксакали курили все життя, а жили довго. А от від кількох кристаликів незрозумілої солі може башню відбити начисто.
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bonv
bonv
4 липня 2023, 13:49
#
Посіви опіумного маку в Афганістані знизились на 80%: чому це погано — легалізація канабісу від слуг типу народу?:))
І знову пішли в рух відосики та пусті зе-обіцянки: податкова без податківців, митниця без митників, зростання ВВП до $1 трлн і легалізація канабісу. Зе-жесть.
Також він додав, що є прихильником зниження податків, але під час війни, коли є залежність від зовнішнього фінансування, немає можливості зробити це. Це питання можна буде розглядати після закінчення війни. Пусті зе-обіцянки.
Крім того, Зеленський заявив, що в Україні потрібно застосовувати найкращі світові практики і найефективніші рішення, якими б складними чи незвичними вони не здавалися. Бла-бла-бла.
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Ranet
Ranet
4 липня 2023, 14:10
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Введите маркировку! Органик, зеленый листочек, и будет вам счастье 😅
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Sweetdream
Sweetdream
4 липня 2023, 16:50
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Нарешті в України є шанс посісти гідне місце серед виробників опіумного маку. Це не лише дохід для економіки, яка зруйнована внаслідок війни, але й чудовий інструмент впливу на євросоюз. З одного боку ми можемо бути виробником і постачальником, ставши монополістом. Велечезний ринок споживачів-європейців поруч. Значну частину трафіку спрямовувати через Угорщину. З іншого бокк опіумний мак — це інструмент політичного впливу на ЄС. Якщо хочете, щоб ми зупинили трафік і боролися з озброєними непідконтрольними уряду фермерами (а їх буде дуже багато навіть якщо для цього знадобиться неофіційна урядова підтримка), то надавайте нам зброю для війни з РФ, літаки, танки, снаряди, приймайте в НАТО, надавайте фіндопомогу. Якщо ж ні - матимете шалений сплеск споживачів українського героїну в Європі. Нажаль це остання і єдина альтернатива ядерній зброї, яка може врятувати країну, як економічно, так і політично. Інших важелів більшн немає.
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Sikoka
Sikoka
4 липня 2023, 17:01
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Конечно плохо, все шо не в интересах запада все плохо
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