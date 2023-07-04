Посіви опіумного маку в Афганістані знизились на 80%: чому це погано

Посіви опіумного маку в Афганістані знизились на 80% після заборони його вирощування Талібаном. Але це рішення не гарантує зниження споживання наркотиків. Деякі країни вже нарощують виробництво опіуму, поширюються небезпечніші синтетичні наркотики, — пише Telegraph. «Мінфін» публікує переклад ключових тез статті.

Американська «війна з наркотиками», розпочата президентом Річардом Ніксоном у 1971 році, вирувала понад півстоліття, але майже не вплинула на торгівлю афганським опіумом.

На ферми країни припадає понад 80% світового виробництва опіуму, і навіть американське вторгнення у 2001 році мало завадило потоку наркотиків із країни.

Але зараз, коли світове співтовариство по боротьбі з наркотиками зазнало невдачі, Талібан досяг успіху. У квітні минулого року релігійні лідери групи видали указ, що забороняє вирощування маку в Афганістані, і зараз експерти описують це рішення як «найуспішнішу боротьбу з наркотиками в історії людства».

Виробництво маку в Афганістані впало приблизно на 80% за останній рік, оскільки правоохоронці Талібану йдуть від ферми до ферми, знищуючи посіви та караючи порушників.

Площі вирощування в провінції Гільменд, яка була основним маковим регіоном, впали приблизно до 2 500 акрів, порівнюючи з 320 тис. роком раніше, згідно з супутниковими знімками.

Друга спроба

Це не перший випадок, коли таліби намагаються придушити виробництво маку в Афганістані. Подібна заборона була введена у 2000 році, коли угруповання востаннє перебувало при владі, але вона була фактично скасована вторгненням США наступного року.

Після останньої заборони на виробництво міжнародні ціни на опіум різко зросли, а у Великій Британії чистота героїну, що продається на вулицях, впала з 55% до 34%.

«Тоді заборона була досить короткочасною. Але маковий шлях такий довгий з Афганістану до Великобританії, що ви ніколи не знаєте, скільки героїну перевозиться в будь-який момент часу. Фактична заборона насправді не вплинула на постачання», — говорить британський експерт у сфері боротьби з наркотиками та директор DrugsWise Гаррі Шапіро.

Цього разу експерти чекають, чи триватиме указ Талібану довше одного сезону, який починається щороку в листопаді з посіву маку.

Вплив на економіку Афганістану

Під час нещодавнього брифінгу в парламенті Великої Британії доктор Девід Менсфілд, автор книги «Держава, побудована на піску: як опіум підірвав Афганістан», зазначив, що заборона знищила 450 тис. робочих місць у сільському господарстві, що завдало серйозної шкоди економіці.

Афганська опіатна економіка, включаючи внутрішнє споживання та експорт, у 2021 році становила від 9 до 14% ВВП країни.

Мохаммадулла, фермер із району Навазд, сказав: «Талібан безумовно виконує рішення своїх лідерів. Вони стежили за землями всіх людей, які хоч трохи сіяли опіум. Вони знищили їхні поля й ув’язнили деяких фермерів».

Позбавлені доходів, такі люди, як Мохаммадулла, можуть залишити Афганістан у пошуках нових можливостей.

Хто займе ринок

Виробництво опіатів у таких країнах, як М’янма та Мексика, може процвітати, щоб заповнити порожнечу, створену Талібаном. Це вплине на маршрути торгівлі, банди та ланцюги постачання.

Нестабільність у М’янмі призвела до буму вирощування маку — хунта та багато ополченців підтримують виробників, оскільки це важливе джерело доходу, а альтернативні можливості обмежені.

Згідно зі звітом ООН, опублікованим у січні, у 2022 році, у перший сезон після захоплення влади хунтою, площа землі, яка використовується для вирощування опіумного маку, зросла на 33%, а виробництво майже подвоїлося до 795 тонн.

В аналізі, опублікованому минулого місяця, британська благодійна організація Transform Drug Policy Foundation заявила, що виробництво опіуму може розширитися в декількох країнах і регіонах, зокрема, в Індії, Туреччині та Центральній Азії.

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Також можливо, що прогалина, утворена крахом найбільшого у світі ринку опіуму, може бути заповнена фентанілом та іншими синтетичними опіоїдами — речовинами, які через передозування вбивають більше американців молодого та середнього віку (18−45), ніж рак, хвороби серця чи зброя.

«Люди не стають залежними від героїну через декілька днів, але ваш перший прийом фентанілу може стати останнім», — каже Гаррі Шапіро.