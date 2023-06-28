Попри підвищення міжнародними платіжними системами ставки інтерчейндж з 1 липня 2023 року, Приватбанк вирішив залишити діючі пільгові тарифи на прийом безготівкової оплати картками для торговельних підприємств. Про це повідомляє пресслужба банку.
Підтримка бізнесу: Приватбанк не підвищуватиме тарифи на еквайринг
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Базовий тариф
Із початку липня для клієнтів Приватбанку надалі діятиме базовий тариф за прийом платежів з карток на рівні 1,3%.
«Збереження пільгового тарифу непросте для банку рішення, проте для нас соціальна відповідальність та підтримка українського бізнесу є головним пріоритетом. Пропонуємо підтримати нашу ініціативу і з боку міжнародних платіжних систем MasterCard і Visa та скасувати підвищення ставки інтерчейндж з 1 липня 2023 року, яке змушує банки збільшувати тарифи», — наголосив член правління Приватбанку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв.
Як наголосили в пресслужбі, заради безпеки банк закликає український бізнес на час воєнного стану зробити пріоритетом безготівкову оплату товарів банківськими картками.
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Нагадаємо
До повномасштабної війни ритейл платив за еквайринг у POS-терміналах 1,8−2%.
З початку повномасштабної війни в Україні діють пільгові тарифи. Протягом минулого року комісія interchange кілька разів регулювалася незалежно від ставок, прописаних у меморандумі.
У березні 2022-го платіжні системи і банки взагалі прибрали платежі за еквайринг та interchange. У червні того ж року interchange відновили до рівня «не вище 0,3%», а у вересні — до рівня «не вище 0,7%».
У грудні платіжні системи Visa і Mastercard ненадовго підвищили interchange до 1%, але Мінекономіки попросило не змінювати ставку на період блекаутів.
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