Підтримка бізнесу: Приватбанк не підвищуватиме тарифи на еквайринг

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Базовий тариф

Із початку липня для клієнтів Приватбанку надалі діятиме базовий тариф за прийом платежів з карток на рівні 1,3%.

«Збереження пільгового тарифу непросте для банку рішення, проте для нас соціальна відповідальність та підтримка українського бізнесу є головним пріоритетом. Пропонуємо підтримати нашу ініціативу і з боку міжнародних платіжних систем MasterCard і Visa та скасувати підвищення ставки інтерчейндж з 1 липня 2023 року, яке змушує банки збільшувати тарифи», — наголосив член правління Приватбанку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв.

Як наголосили в пресслужбі, заради безпеки банк закликає український бізнес на час воєнного стану зробити пріоритетом безготівкову оплату товарів банківськими картками.

Читайте: З 1 липня MasterCard і Visa підвищать комісії інтерчейндж в Україні

Нагадаємо

До повномасштабної війни ритейл платив за еквайринг у POS-терміналах 1,8−2%.

З початку повномасштабної війни в Україні діють пільгові тарифи. Протягом минулого року комісія interchange кілька разів регулювалася незалежно від ставок, прописаних у меморандумі.

У березні 2022-го платіжні системи і банки взагалі прибрали платежі за еквайринг та interchange. У червні того ж року interchange відновили до рівня «не вище 0,3%», а у вересні — до рівня «не вище 0,7%».

У грудні платіжні системи Visa і Mastercard ненадовго підвищили interchange до 1%, але Мінекономіки попросило не змінювати ставку на період блекаутів.