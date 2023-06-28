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28 червня 2023, 9:40 Читать на русском

ЄЦБ закликав європейські банки прискорити вихід з рф

Європейський центральний банк закликає банки країн ЄС, які все ще продовжують свою діяльність у росії, прискорити скорочення свого російського бізнесу або вихід з цього ринку. Про це голова наглядової ради ЄЦБ Андреа Енріа заявив у листі до членів Європейського парламент, передає Bloomberg.

Європейський центральний банк закликає банки країн ЄС, які все ще продовжують свою діяльність у росії, прискорити скорочення свого російського бізнесу або вихід з цього ринку.

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Занепокоєння ЄЦБ

«Я неодноразово публічно висловлював занепокоєння щодо невтішно повільного прогресу банків у зниженні ризиків, пов’язаних із поточними операціями на російському ринку», — написав Енріа.

За його словами, ЄЦБ «закликав ці банки прискорити свої стратегії скорочення та виходу, ухваливши чіткі дорожні карти» та регулярно звітувати про прогрес у цьому питанні перед своїми керівними органами та спостережним органом.

Банки, які перебувають під наглядом ЄЦБ, скоротили кредитні портфелі в росії у 2022 році на 37% і цей процес прискорився наприкінці року.

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Енріа додав, що ЄЦБ «постійно оцінює, чи виправдані подальші наглядові дії» для окремих банків, у тому числі щодо їх достатності капіталу.

За оцінкою Bloomberg, у першому кварталі 2023 року банки ЄС зберігали в зоні ризику в росії капітал на суму 45 млрд євро. Це майже половина того обсягу, який був станом на кінець лютого 2022 року.

Найбільше схильний до ризику австрійський Raiffeisen Bank International з понад 20 млрд євро. Керівництво банку прогнозує зміну коефіцієнта достатньої базового капіталу (CET1) на 230 базисних пунктів у випадку списання російських активів.

Для порівняння, в італійської UniCredit цей показник зміниться на 40 базисних пунктів, а в угорської OTP Group — на 20.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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