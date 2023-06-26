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26 червня 2023, 16:24 Читать на русском

Sense Bank першим в Україні запровадив продаж ОВДП в мобільному додатку

З 26 червня 2023 року в цифровому банку Sense SuperApp з'явилась нова функція — продаж раніше придбаних облігацій (ОВДП) безпосередньо в додатку. Тепер клієнти можуть не лише інвестувати та відслідковувати стан портфелю, а й достроково продати свої облігації, не чекаючи погашення. І таким чином врахувати власні потреби або ж ситуацію на ринку.

«Сьогодні інструмент інвестицій в ОВДП набирає дедалі більшої популярності поряд із традиційними способами збереження та інвестування заощаджень фізичних осіб — депозитами, — підкреслює Андрій Гриценюк, директор блоків IT та роздрібного бізнесу Sense Bank. — Ми прислухалися до побажань клієнтів та значно розширили можливості управління інвестиціями в Sense SuperApp. Відтак, клієнти отримують повноцінний транзакційний сервіс — можливість купувати та продавати облігації повністю онлайн».

Для того, щоб продати свої облігації в Sense SuperApp, необхідно:

  1. Зайти в деталі придбаної облігації та натиснути кнопку «Продати».
  2. Вибрати рахунок, на який клієнт бажає отримати виплату від продажу облігацій.
  3. Вказати кількість облігацій, які клієнт хоче продати.
  4. Підтвердити угоду.
  5. Гроші від продажу зараховуються на обраний рахунок: якщо угода проведена в робочий час — протягом кількох хвилин, якщо в неробочий час — на наступний робочий день після 11:00.

В процесі продажу облігацій в Sense SuperApp клієнту для зручності відображається загальний фінансовий результат по угоді, що дозволяє легко оцінювати свої фінансові рішення.

Основні параметри процесу продажу:

  • продаж облігацій відбувається у валюті цінного паперу — гривня, долар або євро;
  • комісія за продаж облігацій — відсутня;
  • продати облігації в Sense SuperApp можна в тому числі й ті, які були придбані через Дію.

Нагадаємо, на початку війни Sense Bank першим серед банків реалізував сервіс купівлі військових облігацій в мобільному додатку для підтримки ЗСУ та економіки країни. Згодом регулятором були зняті обмеження на торгівлю й звичайними ОВДП, які також одразу стали доступні для купівлі в Sense SuperApp.

Незважаючи на непрості часи, Sense Bank продовжує постійно вдосконалювати сервіси інвестування та пропонувати клієнтам одні з найвигідніших умов на ринку, дотримуючись тренду НБУ щодо підвищення відсоткових ставок за депозитами та покращуючи сервіс інвестицій в ОВДП. Детальніше ознайомитися з умовами можна на сайті банку https://sensebank.com.ua/deposits та https://sensebank.com.ua/vijskovi-obligacii

Щоб скористатисьпропозиціями банку, необхідно оновити SenseSuperAppдо останньої версії в AppStoreабо GooglePlay.

SenseBank— один із системно важливих банків України з 132 відділеннями по всій Україні. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 58 тис юридичних осіб та 86 тис ФОПів. У банку працює близько 4 тис співробітників.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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Ranet
Ranet
26 червня 2023, 17:35
#
Чем лучше и удобнее Sense, тем больше завистников хотят его украсть.
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Lolik1837
Lolik1837
26 червня 2023, 18:07
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Ну Сенс не первый банк , где через приложение можно купить ОВГЗ.
У Моно эта возможность реализована давно. Пусть и коряво в Моно сделано, пусть и цена на ОВГЗ завышена, пусть и выбор бумаг ничтожен, но все-таки Моно первый дал возможность покупать ОВГЗ через приложение

Что касается покупки ОВГЗ через приложение Сена, то все было бы неплохо если бы не постоянная возня вокруг этого банка . Прикроют банк- не прикроют, национализируют- не национализируют. Как-то надоели эти качели. Нет определенности . А нет определенности — то нет и уверенности в том, что с Сенсом можно связываться.

П.С. А статья очень похожа на заказную , как на моё мнение
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Smerch747
Smerch747
26 червня 2023, 18:35
#
В новости стоит знак «Р"=реклама
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Lolik1837
Lolik1837
26 червня 2023, 18:45
#
«В новости стоит знак «Р"=реклама»

то есть я был прав
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