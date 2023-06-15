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15 червня 2023, 17:10 Читать на русском

Нацбанк готовий знижувати облікову ставку раніше 4 кварталу, але за певних умов

НБУ готовий розпочати цикл зниження облікової ставки раніше, ніж передбачав квітневий макропрогноз (4 квартал). Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень правління регулятора з монетарної політики.

НБУ готовий розпочати цикл зниження облікової ставки раніше, ніж передбачав квітневий макропрогноз (4 квартал).

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Зниження ставки

НБУ готовий розпочати цикл зниження облікової ставки раніше, ніж передбачав квітневий макропрогноз (4 квартал), якщо зростання реальної дохідності гривневих інструментів і зниження ризиків для курсової стійкості й надалі відбуватимуться швидше, ніж очікувалося.

«Цьому може посприяти стрімкіше за прогноз сповільнення споживчої і базової інфляції та зростання міжнародних резервів, а також краща результативність заходів із забезпечення привабливості гривневих інструментів. Перепоною для швидшого переходу до циклу зниження облікової ставки можуть бути нові виклики для курсової стійкості та сталого зниження інфляції внаслідок російського вторгнення», — зазначив Пишний.

Нагадаємо

15 червня правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних.

У червні 2022 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%.

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.

Читайте: Чи зростатимуть ставки за депозитами: Що очікують в НБУ

Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021).

Джерело: Мінфін
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