Курс долара та євро цими вихідними: чи зміг НБУ своїми заходами стримати апетити фінансистів

Головною подією цього тижня для готівкового валютного ринку стали рішення Нацбанку та законопроєкт № 9404 депутатів Верховної Ради для припинення цілковитої «самодіяльності» банків та фінкомпаній щодо операцій зі старими та пошкодженими купюрами, а також для покарання несумлінних фінансистів за необґрунтовану багатокурсність за «білими» та «синіми» доларовими банкнотами, чи за відмову у прийомі купюр доларів США ранніх випусків (переважно 1993 і 1996 років).

Ключове в документах Нацбанку: для реально старих та пошкоджених валютних купюр (ознаки тут) — це можливість їхньої здачі громадянами на інкасо з відповідною комісією банку чи фінкомпанії.

Для решти купюр, що перебувають в обігу країни-емітента, як законний засіб платежу, — обов'язковий їх прийом українськими обмінниками на загальних підставах без обмежень за роком випуску та заниження курсів прийому. У разі порушення цієї вимоги Нацбанку — штрафи та санкції, геть до призупинення для окремих пунктів валютної ліцензії.

Це цілком справедливе рішення регулятора в умовах, коли фінустанови почали отримувати неправомірні доходи за рахунок повного «свавілля» при оцінці касирами обмінників стану купюр громадян. І після такого рішення Нацбанку та дій Верховної Ради бажаючих серед фінансистів грати в це відверте обдурювання клієнтів точно не додасться.

Автор статті спеціально пройшовся ввечері у п'ятницю по прилеглих обмінниках і протестував обмін ними доларів 1993—1996 років випуску. Без особливого бажання і з сумом в очах, але касири обмінників все ж таки готові були їх взяти без жодних обмежень. Тільки в одному місці цей тест було не пройдено. Але після фрази, що телефон «гарячої лінії» НБУ працює цілодобово, і моєї цитати з нормативної бази регулятора з визначення старості купюр, касир відразу виконала операцію валютообміну вже без додаткових суперечок.

Може, звісно, касири обмінників сприймали мене за перевіряючого Нацбанку, але факт залишається фактом — обміни відбулися без особливих ексцесів.

Тепер головне, щоб ця практика стала постійною, а не була спущена «на гальмах» через деякий час обмінними пунктами, і фінансисти знову не почали займатися «самодіяльністю», як часто бувало раніше.

Які «кредитні маневри» вплинуть на курс

Додатково на стані валютного ринку позначаться й послаблення НБУ щодо дозволу погашення резидентами взятих ними раніше валютних кредитів у міжнародних та урядових організацій.

А також — дозвіл Нацбанку з 21 червня 2023 року резидентам здійснювати перекази за кордон для обслуговування та повернення нових зовнішніх кредитів, кошти за якими надходитимуть з-за кордону після 20 червня 2023 року на рахунки позичальників в українських банках за одночасного дотримання ними наступних умов:

1. переказ коштів за кордон із метою виплати відсотків (із урахуванням комісій, зборів та інших платежів із обслуговування зовнішніх кредитів чи позик) здійснюється з дотриманням максимальної відсоткової ставки у розмірі 12% річних;

2. переказ коштів на виконання зобов'язань за валютним кредитом, отриманим на термін не більше 3 років, здійснюється позичальником лише за рахунок власних коштів у іноземній валюті (зокрема, залучених від нерезидентів у вигляді кредитів чи позик);

3. якщо терміни отримання кредиту або позики більше 3-х років, то переказ коштів для повернення такого кредиту або позики протягом перших трьох років також здійснюється позичальником лише за рахунок власних коштів в іноземній валюті (зокрема, залучених від нерезидентів у формі кредитів або позик). При цьому позичальник може купувати іноземну валюту для виплати відсотків, комісій, зборів та штрафів, а починаючи з четвертого року — і для повернення кредиту чи позики;

4. переказ коштів для дострокового повернення валютних кредитів або позик не дозволяється.

З огляду на сукупну структуру взятих раніше бізнесом валютних кредитів (там дуже невелика частка саме кредитів від міжнародних організацій та за урядовими програмами), а також критерії Нацбанку для нових валютних кредитів, що потенційно отримуються, особливого тиску на курс і на ЗВР такі послаблення Нацбанку не спровокують. Але, водночас, дещо розширять можливість для маневру в отриманні нових валютних кредитних ресурсів українськими компаніями.

Які ще події протягом тижня вплинули на курс

Усі інші події цього тижня, які впливають на поведінку курсу долара та євро в Україні, були стандартними:

1. курс євро щодо гривні повністю залежав від поведінки пари євро/долар на зовнішніх ринках:

Так реагував курс євро на українському міжбанку:

А ось так курс євровалюти поводився на готівковому ринку в банках та в обмінниках фінкомпаній:

2. обсяги купівлі/продажу готівкової валюти на ринку були приблизно рівними і ажіотажу не спостерігалося:

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

3. додатковим підстрахуванням для гривні на міжбанку став вдалий для Мінфіну України аукціон із продажу ОВДП, що відбувся 20 червня.

На ньому було продано гривневих та валютних облігацій на рекордну суму 31,405 млрд гривень в еквіваленті. З яких гривневих облігацій продали на загальну суму 17,034 млрд гривень зі середньозваженою дохідністю від 18,20% до 19,75% річних, а також валютних у доларах на суму $244,4 млн під 4,8% річних та в євро на 136,03 млн євро зі середньозваженою дохідністю 3,24% річних.

У результаті, за тиждень на торгах безготівковий євро під час продажу подешевшав на 20 копійок — із рівня 39,9804/40,3654 ранку понеділка 19 червня до котирувань 39,7756/40,1697 гривень до 15:00 за київським часом на момент закриття торгів п'ятниці 23 червня. При цьому курс долара на міжбанку, завдяки регулярним інтервенціям Нацбанку залишився в межах вже звичного коридору 36,5686−36,9343 гривні.

Цінники продажу готівкового долара та євро на вечір п'ятниці 23 червня в обмінниках фінкомпаній перебували у межах: долар 37,22−37,35 гривень, а євро 40,95 — 41,10 гривень.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 24−25 червня

Цими вихідними власники обмінників зароблятимуть переважно у форматі «з обороту» з низьким або середнім рівнем спреду за доларом у межах 20−35 копійок і за євро в межах 25−35 копійок.

І лише «найжадібніші» з обмінників, користуючись низькою конкуренцією у своєму регіоні або за рахунок підвищеної потреби в гривні у частини покупців у великих торгових центрах, намагатимуться утримувати спред до максимальних рівнів в 1 гривню саме в даних точках обміну валюти.

В інших місцях ці ж мережі обмінників виставлятимуть «коректніші та людські» спреди за даними валютами, орієнтуючись уже на середньоринкові рівні спреду в цих регіонах.

Курс готівкового долара у більшості обмінників фінкомпаній у суботу та неділю перебуватиме в межах коридору: прийом 36,90 — 37,20 гривень та продаж від 37,25 до 37,45 гривень.

А курс євро в основній частині пунктів обміну 24−25 червня буде наступним: прийом у межах від 40,20 до 40,80 гривень та продаж від 40,85 до 41,20 гривень.

Націнка обмінників «за ризик» у регіонах, близьких до зони бойових дій, і в районах, що зазнають регулярних обстрілів рашистів, збережеться. І становитиме ще від 3 до 10 копійок на доларі чи євро до вищерозрахованого мною рівня цінників продажу обмінників фінкомпаній.