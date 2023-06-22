В Україні попри війну продовжує працювати 80% бізнесу. Такі цифри з нового дослідження Світового банку озвучила на Міжнародній конференції з відновлення України (URC 2023) в Лондоні віцепрезидентка Світового банку Анна Б'єрде, пише Forbes.ua.
В Україні попри війну продовжує працювати 80% бізнесу — дослідження Світового банку
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Дослідження Світового банку
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За даними Світового банку, 80% бізнесів в Україні продовжують працювати, повністю закрилися тільки 4%.
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90% послуг публічного сектору надають без перерви, 97% пенсій виплачують без затримок.
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Рівень бідності в Україні, за оцінкою Світового банку, зріс за час війни з 5% до 25%.
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Приблизно кожен четвертий українець втратив роботу.
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Нагадаємо
Світовий банк у червневому звіті очікує зростання ВВП України у 2023-му на рівні 2%, а не 3,3%, як прогнозувалось у січні цього року. Основна причина — економічні потрясіння через війну.
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