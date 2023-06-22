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22 червня 2023, 10:04 Читать на русском

В Україні попри війну продовжує працювати 80% бізнесу — дослідження Світового банку

В Україні попри війну продовжує працювати 80% бізнесу. Такі цифри з нового дослідження Світового банку озвучила на Міжнародній конференції з відновлення України (URC 2023) в Лондоні віцепрезидентка Світового банку Анна Б'єрде, пише Forbes.ua.

В Україні попри війну продовжує працювати 80% бізнесу.
Фото: tsn.ua

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Дослідження Світового банку

  • За даними Світового банку, 80% бізнесів в Україні продовжують працювати, повністю закрилися тільки 4%.

  • 90% послуг публічного сектору надають без перерви, 97% пенсій виплачують без затримок.

  • Рівень бідності в Україні, за оцінкою Світового банку, зріс за час війни з 5% до 25%.

  • Приблизно кожен четвертий українець втратив роботу.

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Нагадаємо

Світовий банк у червневому звіті очікує зростання ВВП України у 2023-му на рівні 2%, а не 3,3%, як прогнозувалось у січні цього року. Основна причина — економічні потрясіння через війну.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
neverice
neverice
22 червня 2023, 12:19
#
Що скажеш, звикли. Майже 10 років йде війна різного рівня інтенсивності. Аж страшно подумати. Ізраїль — то квіточки у порівнянні з нами.
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