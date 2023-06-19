За 5 років зникне 83 млн робочих місць: кому вже зараз варто змінювати професію

Розвиток штучного інтелекту дедалі більше впливає на ринок праці. Під час Всесвітнього економічного форуму експерти презентували звіт Future of Jobs 2023, сформований на основі опитування 803 компаній. Про основні його висновки та зміни, на які очікують роботодавці, розповіли на порталі Work.ua. «Мінфін» публікує ключові тези.

Скільки людей готові змінити роботу

Відповідно до звіту, приблизно 2 млрд працівників у світі працюють неофіційно — це майже 70% працівників у країнах, що розвиваються і мають низький рівень доходу, а також 18% у країнах із високим рівнем доходу.

Дані компаній CultureAmp та Adecco показують, що понад чверть працівників (33% і 27% відповідно) не бачать себе у своїй поточній компанії за два роки. Трохи менше половини працівників (42% і 45%, згідно з CultureAmp і Adecco) активно розглядають можливості роботи у різних компаніях.

Основна причина зміни роботи — рівень заробітної плати. Це підтверджують опитування компаній CultureAmp та Randstad. 52% респондентів Randstad заявляють, що їх непокоїть вплив економічної невизначеності на їхню зайнятість, а 61% учасників опитування Adecco хвилюються, що їхня зарплата не відповідає витратам на життя в умовах зростаючої інфляції.

Впровадження технологій — драйвер трансформації ринку праці

Понад 85% опитаних організацій визначають використання нових технологій та розширення цифрового доступу, як найімовірніші тренди трансформації бізнесу протягом наступних п’яти років. Понад 75% компаній планують впроваджувати технології аналізу великих даних, хмарні обчислення та штучний інтелект протягом наступних п’яти років.

Вплив більшості технологій на робочі місця очікується позитивний. Найбільшими факторами зростання кількості робочих місць будуть аналітика великих даних, технології з управління кліматом і довкіллям, а також шифрування та кібербезпека.

Щодо впровадження роботів, то дані Міжнародної федерації робототехніки показують, що кількість промислових роботів на 10 тис. працівників продовжувала швидко зростати протягом останніх п’яти років у різних країнах. Щільність роботів зросла майже вдвічі за останні 5 років і досягла в середньому 126 промислових роботів на 10 тис. працівників.

Сьогодні 34% усіх бізнес-завдань виконуються машинами, а решта — 66% — людьми.

Потенційний обсяг автоматизації та доповнення ще більше розширюватиметься протягом наступних декількох років, коли технології ШІ розвиватимуться та знайдуть основне застосування в різних секторах.

Читайте також: 5 міфів про штучний інтелект і як він може врятувати світ

Дослідження виявили, що великі мовні моделі вже автоматизують 15% завдань. У поєднанні з програмами, які можуть коригувати проблеми з наявними мовними моделями (наприклад, фактичні неточності), ця частка може зрости до 50%.

Професії, які скоротяться

Протягом наступних п’яти років буде втрачено 83 мільйони робочих місць і створено 69 мільйонів. Це призведе до скорочення глобальних ринків праці на 14 мільйонів робочих місць.

Найбільше скорочення робочих місць на 2027 рік очікується на адміністративних посадах та у сферах безпеки, торгівлі. Найбільше скорочення робочих місць очікується за посадами:

Клерки з введення даних

Адміністративний персонал та відповідальні секретарі

Працівники бухгалтерії

Охоронці

Домробітники

Касири

Клерки матеріально-технічного обліку

Збиральники та фабричні робітники

Працівники поштової служби

Банківські касири

Продавці магазину

Фахівці з телемаркетингу

Працівники з обслуговування клієнтів

Менеджери з бізнес-обслуговування та адміністрування

Продавці від дому до дому (у полях), вуличні торговці, а також суміжні працівники

Додатково очікується, що працівники з базовою освітою та жінки зіткнуться зі зниженням рівня зайнятості.

Які професії матимуть попит

Очікується значне зростання кількості робочих місць у сферах освіти (+10%), сільського господарства (+30%) та цифрової торгівлі. Прогнозується зростання професій, пов’язаних із цифровими технологіями.

Найбільше зростання робочих місць очікується за посадами:

Оператори сільськогосподарського обладнання

Водії важких вантажівок і автобусів

Вчителі професійно-технічної освіти

Механіки та ремонтники машин

Фахівці з розвитку бізнесу

Будівельні конструктори й суміжні професії

Викладачі університетів і вищих навчальних закладів

Інженери-електротехнологи

Робочі листового та конструкційного металу, формувальники й зварювальники

Учителі спеціальної освіти

Водії легких вантажівок або служб доставки

Цифрові фахівці з трансформації

Будівельники

Спеціалісти зі сталого розвитку

Фахівці з цифрового маркетингу та стратегії.

Найважливіші навички — аналітичне, творче мислення, технологічна грамотність

Аналітичне мислення вважається основною лідируючою навичкою, яка займає найбільшу частку серед усіх навичок і складає в середньому 9%.

Важливість когнітивних навичок зростає найшвидше, що відображає важливість розв’язання складних проблем на робочому місці. Опитані підприємства повідомляють, що креативне мислення набуває значення дещо швидше, ніж аналітичне. Технологічна грамотність є третьою основною навичкою, яка швидко розвивається.

Поза лідерами серед когнітивних навичок є дві, яким компанії планують приділяти більше уваги: штучний інтелект і великі дані, а також лідерство та соціальний вплив.

Пріоритети підвищення кваліфікації та перекваліфікації на наступні 5 років:

Аналітичне мислення

Творче мислення

ШІ та великі дані

Лідерство та соціальний вплив

Стійкість, гнучкість і спритність

Допитливість і навчання впродовж життя

Технологічна грамотність

Дизайн і досвід користувача

Мотивація та самосвідомість

Емпатія та активне слухання

Управління талантами

Сервісна орієнтація та обслуговування клієнтів

Охорона навколишнього середовища

Управління ресурсами та операції

Маркетинг і медіа

У той час, як ШІ та великі дані займають лише 15 місце серед ключових навичок для масового працевлаштування у 2023 році, це пріоритет № 3 у стратегіях навчання компанії від сьогодні до 2027 року та пріоритет № 1 для компаній з понад 50 тис. співробітників. ШІ та великі дані також є найпріоритетнішими навичками у сфері страхування та пенсійного забезпечення; менеджменту, медіа, розваг та спорту; інформаційних і технологічних послуг; телекомунікації тощо.

Читайте також: Хороші зарплати та кадрові ризики: ринок праці транспорту і логістики відновився на 71%

Певна кількість компаній вважає, що навички читання, письма і математики, глобального громадянства, обробки сенсорних даних, а також ручної спритності, витривалості та точності стають менш важливими для їхніх працівників.