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18 червня 2023, 15:44 Читать на русском

Хороші зарплати та кадрові ризики: ринок праці транспорту і логістики відновився на 71%

Кількість пропозицій роботи у галузі транспорту та логістики відновлюється повільніше, ніж в інших галузях економіки України. Про це йдеться у дослідженні Work.ua.

Кількість пропозицій роботи у галузі транспорту та логістики відновлюється повільніше, ніж в інших галузях економіки України.
Фото: depositphotos.com

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Повільне відновлення

У квітні ринок праці у галузі транспорту і логістики відновився на 71%, як порівняти з лютим минулого року — 4 147 вакансій проти 5 807 вакансій.

Якщо порівнювати з темпами відновлення ринку праці загалом по Україні, то галузь транспорту і логістики досі відстає — 71% проти 80% у квітні.

Читайте: Ринок праці оживає. Роботодавці змагаються за кандидатів

Регіони-лідери відновлюють свої потужності

Повномасштабне вторгнення значно вдарило по галузі транспорту і логістики: було зруйновано звичні ланцюги постачання. Але попри це, регіони, які до війни були лідерами галузі за кількістю вакансій, і зараз зберігають лідерство.

Це Київська (1 161), Львівська (414), Дніпропетровська (410) та Одеська область (352). До великої війни у п’ятірку регіонів-лідерів входила Харківська область, але через часті обстріли й руйнування інфраструктури, її місце зайняла Черкаська область (152 вакансії).

Найбільший приріст вакансій у квітні продемонстрували: Чернігівська (26% — 73 вакансії), Черкаська (25% — 152 вакансії), Житомирська (+24% — 124 вакансії) та Івано-Франківська область (21% — 127 вакансій).

Також значний приріст за кількістю вакансій показала прифронтова Миколаївська область (22% — 88 вакансій), інфраструктура якої вже була підготовлена у квітні 2023 року до відновлення роботи в межах «зернової ініціативи».

Читайте: Ринок праці в Україні: Кого шукають роботодавці та яку зарплату пропонують

Кого шукають роботодавці

Найзатребуваніші посади у галузі транспорту та логістики у квітні:

  • водій (1 053 вакансії);
  • логіст (365 вакансій);
  • водій-міжнародник (363 вакансії);
  • комплектувальник / вантажник (295 вакансій);
  • менеджер з продажу (226 вакансій).

Як змінилися зарплати

Середня зарплата в галузі транспорту та логістики знаходиться на рівні 20 000 грн і є вищою, ніж у цілому по Україні. Ця сума тримається з березня минулого року, і влітку 2022 року спостерігалось незначне підвищення зарплати до 21 000 грн, але починаючи з осені 2022-госума винагороди за працю знову вирівнялась.

Найвища середня зарплата у Тернопільській області — 25 000 грн, Київській та Львівській — по 22 500 грн. Найнижча у Миколаївській та Херсонській — по 13 500 грн. У Полтавській та Івано-Франківській — по 15 000 грн, Донецькій, Чернівецькій, Закарпатській — від 16 000 до 16 750 грн.

Найвисокооплачуваніша посада — водій-міжнародник. Зазначимо, що від початку 2022 року за цією посадою було одне з найбільших зростань зарплати, майже на 40%.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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