Держборг США вперше перевищив $32 трильйони

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Зростання держборгу

Наприкінці травня президент США Джо Байден і речник Палати представників Кевін Маккарті домовилися про підвищення стелі держборгу. Це сталося після того, як у січні держборг перевищив колишню стелю, встановлену на рівні $31,4 трлн.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен перед цим попередила, що у США 5 червня може настати дефолт, якщо Конгрес не підвищить або не призупинить дію стелі держборгу.

Байден раніше пообіцяв скоротити дефіцит федерального бюджету на $1 трлн протягом десятиліття. Однак держборг за нього продовжує зростати і в жовтні минулого року вперше перевищив $31 трлн.

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Політика Байдена додала до дефіциту майже $5 трлн з початку його президентства, писала тоді The New York Times із посиланням на оцінки Комітету з відповідального федерального бюджету.

Уряд США постійно випускає нові боргові зобов'язання, що фактично означає, що вартість запозичень зростає та падає разом із відсотковими ставками, пише NYT.

У 2022 році ЦБ попередив про зростаюче боргове навантаження США і заявив, що інвестори можуть втратити впевненість у здатності уряду погасити свої борги.