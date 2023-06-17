«Манчестер Юнайтед» може надати катарському шейху ексклюзивне право на переговори про продаж клубу

Англійський футбольний клуб «Манчестер Юнайтед» веде переговори про надання ексклюзивних прав консорціуму на чолі з шейхом Катару Джасімом бін Хамадом Аль Тані в переговорах про продаж за більш ніж $6 млрд. Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Хоча доля угоди залишається невизначеною, ця подія є важливою віхою в зусиллях шейха Джасіма, який є одним з найбагатших людей в країні Перської затоки — взяти під свій контроль культовий спортивний бренд», — пише агентство.

За словами джерела, катарська пропозиція наразі розглядається Глейзерами більш прихильно, ніж пропозиція британського мільярдера Джима Реткліффа, засновника хімічної компанії INEOS. Пропозиція Реткліффа передбачає, що Глейзери збережуть певний інтерес до «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» не матиме права вести переговори з будь-яким іншим учасником торгів, окрім шейха Джассіма, протягом періоду ексклюзивності. Виданню не вдалося дізнатися, як довго може тривати цей період. Співрозмовники попередили, що ситуація залишається мінливою, і нова пропозиція від Реткліффа може завадити шейху Джасіму отримати ексклюзивний контракт.

Варто зазначити, що угода на суму понад $6 млрд за «Манчестер Юнайтед» стане однією з найбільших в історії спортивного світу, після аналогічного за розміром продажу команди Національної футбольної ліги «Вашингтон Командорс» на початку цього року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що акції «Манчестер Юнайтед» підскочили на 13% і досягли двомісячного максимуму після повідомлення про те, що шейх Катару Джассім бін Хамад аль-Тані, ймовірно, досягне успіху у своїй пропозиції про придбання клубу за понад 5 млрд фунтів стерлінгів ($6,28 млрд).