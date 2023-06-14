Акції «Манчестер Юнайтед» досягли двомісячного максимуму на тлі новин про продаж катарському шейху

Акції англійського футбольного клубу «Манчестер Юнайтед» підскочили на 13% і досягли двомісячного максимуму після повідомлення про те, що шейх Катару Джассім бін Хамад аль-Тані, ймовірно, досягне успіху у своїй пропозиції про придбання клубу за понад 5 млрд фунтів стерлінгів ($6,28 млрд). Про це повідомляє Reuters.

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Катарське видання Al-Watan повідомило у вівторок, що сина колишнього премʼєр-міністра країни, шейха Джассіма, оголосять головним претендентом на придбанння «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» ніяк це не прокоментував.

Минулого тижня британське видання Daily Mail повідомило, що шейх Джассім зробив «п'яту і останню» пропозицію на суму понад 5 млрд фунтів стерлінгів ($6,28 млрд) після того, як у квітні компанія INEOS британського мільярдера Джима Реткліффа перебила його ставку.

Зростання акцій

Акції «Манчестер Юнайтед», що котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі, торгувалися на рівні $23,07 після зростання на 30% до відкриття торгів. Акції зросли на 53% після того, як власники клубу, американська сім'я Глейзерів, заявили в листопаді, що розглядають можливість продажу клубу.

Повідомляється, що сім'я Глейзерів прагне отримати 6 млрд фунтів стерлінгів ($7,5 млрд), що було б світовим рекордом для будь-якого спортивного клубу або франшизи.