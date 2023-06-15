Сенс Банк в повному обсязі погасив рефінансування НБУ

Сенс Банк 13 червня достроково й у повному обсязі погасив залишок кредиту заставного рефінансування, отриманого від Національного банку України. Про це йдеться у повідомленні банку.

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Погашення рефінансу

Як зазначили у пресслужбі, 2,5 млрд гривень стали останнім траншем із низки виплат.

Банк залучив заставне рефінансування ще у грудні 2020 року під облікову ставку у розмірі 4,5 млрд гривень, терміном на п’ять років.

За перший квартал 2023 року банк отримав прибуток у 1,194 млрд гривень.

Сенс Банк має мережу зі 132 відділень по всій Україні.

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Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів.

Нагадаємо

29 травня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 9107−1 про виведення з ринку банку в умовах воєнного стану у повторному другому читанні.