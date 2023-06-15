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15 червня 2023, 9:04 Читать на русском

Сенс Банк в повному обсязі погасив рефінансування НБУ

Сенс Банк 13 червня достроково й у повному обсязі погасив залишок кредиту заставного рефінансування, отриманого від Національного банку України. Про це йдеться у повідомленні банку.

Сенс Банк 13 червня достроково й у повному обсязі погасив залишок кредиту заставного рефінансування, отриманого від Національного банку України.

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Погашення рефінансу

Як зазначили у пресслужбі, 2,5 млрд гривень стали останнім траншем із низки виплат.

Банк залучив заставне рефінансування ще у грудні 2020 року під облікову ставку у розмірі 4,5 млрд гривень, терміном на п’ять років.

За перший квартал 2023 року банк отримав прибуток у 1,194 млрд гривень.

Сенс Банк має мережу зі 132 відділень по всій Україні.

Читайте: Акціонер Сенс Банку розпочав процедуру виходу з російських активів

Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів.

Нагадаємо

29 травня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 9107−1 про виведення з ринку банку в умовах воєнного стану у повторному другому читанні.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

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Smehue4ki
Smehue4ki
15 червня 2023, 9:50
#
Неочікуванно
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0
zig4free
zig4free
15 червня 2023, 10:20
#
Почему? Сенс банк тем более позакрывал очень большой объем проблемных кредитов.
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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
15 червня 2023, 9:53
#
Чемаємо на зважений комент від головного експерта по Сенс банку))
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 червня 2023, 10:30
#
Задолженнность по кредиту рефинансирования НБУ — один
из поводов для ввода ВА и национализации любого укрбанка.
Российские владельцы Альфа(Сенс-банка) продолжают
свою борьбу за украинский актив противясь его национализации.

Наверное он им очень дорог, если они готовы продать свой самый доходный
бизнес за бесценок — крупнейший частный российский банк — Альфа-банк россия
только для того, чтобы были сняты международные санкции и автоматически отпал
юридический повод национализации украинского актива Альфа(Сенс-банка).

Кстати, офис президента тоже идёт на встречу Фридману и компании,
всячески тормозя подписание проголосованного депутатами ещё 29 мая
законопроекта № 9107−1, а ведь сегодня уже 15 июня
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
15 червня 2023, 10:58
#
Тривожно ?
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 червня 2023, 11:02
#
Если некоторые украинцы, и ты в том числе,
просто тащатся от всего российского — это
ваши личные проблемы…
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