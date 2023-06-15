Сенс Банк 13 червня достроково й у повному обсязі погасив залишок кредиту заставного рефінансування, отриманого від Національного банку України. Про це йдеться у повідомленні банку.
Сенс Банк в повному обсязі погасив рефінансування НБУ
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Погашення рефінансу
Як зазначили у пресслужбі, 2,5 млрд гривень стали останнім траншем із низки виплат.
Банк залучив заставне рефінансування ще у грудні 2020 року під облікову ставку у розмірі 4,5 млрд гривень, терміном на п’ять років.
За перший квартал 2023 року банк отримав прибуток у 1,194 млрд гривень.
Сенс Банк має мережу зі 132 відділень по всій Україні.
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Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів.
Нагадаємо
29 травня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 9107−1 про виведення з ринку банку в умовах воєнного стану у повторному другому читанні.
Коментарі - 6
из поводов для ввода ВА и национализации любого укрбанка.
Российские владельцы Альфа(Сенс-банка) продолжают
свою борьбу за украинский актив противясь его национализации.
Наверное он им очень дорог, если они готовы продать свой самый доходный
бизнес за бесценок — крупнейший частный российский банк — Альфа-банк россия
только для того, чтобы были сняты международные санкции и автоматически отпал
юридический повод национализации украинского актива Альфа(Сенс-банка).
Кстати, офис президента тоже идёт на встречу Фридману и компании,
всячески тормозя подписание проголосованного депутатами ещё 29 мая
законопроекта № 9107−1, а ведь сегодня уже 15 июня…
просто тащатся от всего российского — это
ваши личные проблемы…