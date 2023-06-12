У травні обсяг торгів на «Українській біржі» зменшився порівняно із квітнем на 25,5% до 0,636 млрд гривень. Про це йдеться в повідомленні біржі, пише stockworld.
У травні обсяг торгів на «Українській біржі» зменшився на четверть
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Торги на біржі
Загальний обсяг торгів на «Українській біржі» у травні склав 636 275 598,03 гривень, а загальна кількість угод — 10 213.
У структурі торгів за травень 2023 року на державні облігації (ОВДП) припало 96,66% сумарного обороту, або 614 998 253,23 гривень;
- 1,53% на акції, або 9 709 944,50 гривень;
- на інвестиційні сертифікати 0,11%, або 752 253,97 гривень;
- на іноземні цінні папери 1,70%, або 10 815 146,33 гривень.
У травні Індекс українських акцій (Індекс UX) збільшився на 9,4% з 1 604,65 до 1 755,36 пункта.
Лідерами обігу на ринку пайових цінних паперів у травні були: ЮЖКОКС, аз (4,449 млн гривень), Райффайзен Банк, аз (4,042 млн гривень) та Миколаївобленерго, аз (0,838 млн гривень).
Лідерами обігу на ринку боргових цінних паперів у травні були: 227185 ОВДП, погашення
Читайте: Ринок переходить до бичачої фази: чи готова ФРС зарізати бичка
Провідними операторами ринку акцій і сертифікатів фондів у травні стали: Драгон Капітал, Інвінтум та Спайк-Інвест.
Провідними операторами ринку облігацій стали: Укрексімбанк, Конкорд банк та Приватбанк.
Своєю чергою, провідними операторами ринку іноземних цінних паперів у травні стали: Драгон Капітал, БТС Брокер та Універ Капітал.
«Українська біржа» — центр ліквідності акцій та деривативів в Україні. Індекс українських акцій розраховується зі старту торгів на «Українській біржі» 26 березня 2009 року. Початкове значення було прийнято рівним 500 пунктам.
Сьогодні в Індексний кошик входять 6 найбільш ліквідних акцій.
Коментарі