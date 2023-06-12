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12 червня 2023, 10:46 Читать на русском

У травні обсяг торгів на «Українській біржі» зменшився на четверть

У травні обсяг торгів на «Українській біржі» зменшився порівняно із квітнем на 25,5% до 0,636 млрд гривень. Про це йдеться в повідомленні біржі, пише stockworld.

У травні обсяг торгів на «Українській біржі» зменшився порівняно із квітнем на 25,5% до 0,636 млрд гривень.
Фото: stockworld

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Торги на біржі

Загальний обсяг торгів на «Українській біржі» у травні склав 636 275 598,03 гривень, а загальна кількість угод — 10 213.

У структурі торгів за травень 2023 року на державні облігації (ОВДП) припало 96,66% сумарного обороту, або 614 998 253,23 гривень;

  • 1,53% на акції, або 9 709 944,50 гривень;
  • на інвестиційні сертифікати 0,11%, або 752 253,97 гривень;
  • на іноземні цінні папери 1,70%, або 10 815 146,33 гривень.

У травні Індекс українських акцій (Індекс UX) збільшився на 9,4% з 1 604,65 до 1 755,36 пункта.

Лідерами обігу на ринку пайових цінних паперів у травні були: ЮЖКОКС, аз (4,449 млн гривень), Райффайзен Банк, аз (4,042 млн гривень) та Миколаївобленерго, аз (0,838 млн гривень).

Лідерами обігу на ринку боргових цінних паперів у травні були: 227185 ОВДП, погашення 02.04.2025 (257,5 млн гривень); 225809 ОВДП, погашення 21.06.2023 (178,7 млн гривень) та 204150 ОВДП, погашення 26.02.2025 (37,2 млн гривень).

Читайте: Ринок переходить до бичачої фази: чи готова ФРС зарізати бичка

Провідними операторами ринку акцій і сертифікатів фондів у травні стали: Драгон Капітал, Інвінтум та Спайк-Інвест.

Провідними операторами ринку облігацій стали: Укрексімбанк, Конкорд банк та Приватбанк.

Своєю чергою, провідними операторами ринку іноземних цінних паперів у травні стали: Драгон Капітал, БТС Брокер та Універ Капітал.

«Українська біржа» — центр ліквідності акцій та деривативів в Україні. Індекс українських акцій розраховується зі старту торгів на «Українській біржі» 26 березня 2009 року. Початкове значення було прийнято рівним 500 пунктам.

Сьогодні в Індексний кошик входять 6 найбільш ліквідних акцій.

Джерело: Мінфін
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