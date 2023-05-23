Бізнес продовжує виплачувати зарплати попри зростання фінансових втрат — опитування

З 33% у жовтні 2022 року до поточних 24% у травні зменшилася кількість МСБ, що оцінюють втрати свого бізнесу в мінімальну суму до $10 тисяч. Про це свідчать результати щоквартального опитування Європейської бізнес асоціації.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Втрати бізнесу

Про втрати в діапазоні $10−50 тисяч повідомляють вже 26% опитуваних, ще 20% — в діапазоні $50−100 тисяч, а 18% — більше $100 тисяч. При цьому 24% опитуваних зазнали збитків безпосередньо внаслідок бойових дій, а 7% мають активи на окупованих територіях.

Для 57% опитаних нами підприємців найбільш актуальними проблемами наразі є зниження купівельної спроможності населення, для 31% — нестача фінансування та доступу до кредитування, і 29% — податковий тиск. По 28% скаржаться на нестачу фахівців та проблеми з бронюванням співробітників і виїздом за кордон.

Незважаючи на труднощі, 41% підприємців працюють в повному обсязі, 49% ведуть діяльність з певними обмеженнями, а 10% наразі не працюють — що співставно з ситуацією піврічної давнини.

Топ-3 обмеження, які були змушені впроваджувати компанії, лишаються незмінними: 34% скоротили географію діяльності, 18% перейшли на дистанційний режим роботи, а 15% респондентів вдались до закриття частини своїх представництв.

Зростає відсоток підприємств, які не мають достатніх фінансових резервів, що розхитує фінансову стійкість малого бізнесу.

Так, кількість МСБ без будь-яких резервів збільшилася з 25% у жовтні до 32% у травні. Водночас з 14% до 12% зменшилась кількість компаній, що мають фінансові резерви на рік та більше. В один місяць наразі оцінюють власну фінансову стійкість 4% підприємців, в кілька місяців — 31%, та в шість місяців — 18%.

Попри це 62% підприємців продовжують виплату заробітної плати співробітникам у повному обсязі. Кількість компаній, що скорочують розмір заробітної плати дещо зменшилася з 18% до 16%. Натомість збільшилася кількість підприємств, які відправили співробітників в неоплачувану відпустку — з 9% до 12%. Не виплачують заробітну плату наразі 7% МСБ, звільняють працівників — 16%.

Окрім цього, компанії продовжують активно підтримувати збройні сили та надавати гуманітарну допомогу. Фінансовою допомогою займається 47% опитаних, надають безоплатні послуги — 23%, допомагають продукцією — 21% та засобами захисту/оборони — 9%.

Українські підприємці продовжують працювати вдома (тільки 4% релокувались за кордон) та при цьому шукають шляхи розширення географії свого бізнесу. Наразі 19% опитаних нами МСБ вже експортують продукцію за кордон, а 14% знаходяться в процесі пошуку контактів, переговорів чи отримання необхідних дозвільних документів. Третина опитаних повідомили, що поки мають труднощі з виходом на міжнародний ринок.

Методика опитування

Опитування проводилося з 24 квітня по 11 травня серед фізичних осіб-підприємців, які беруть участь у проєкті з підтримки малого та середнього бізнесу від Європейської бізнес асоціації Unlimit Ukraine. В опитуванні взяло участь 90 підприємців.