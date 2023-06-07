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7 червня 2023, 16:51 Читать на русском

Реальні зарплати українців у приватному секторі припинили падіння — Нацбанк

В Україні реальні зарплати (з урахуванням інфляції) у приватному секторі практично припинили падіння. Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

В Україні реальні зарплати (з урахуванням інфляції) у приватному секторі практично припинили падіння.
Фото: slovoidilo.ua

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«Реальні зарплати у приватному секторі на тлі низької бази порівняння практично припинили падіння, що разом з індексацією пенсій та виплатами у бюджетному секторі підтримало доходи домогосподарств», — йдеться у повідомленні.

Прогноз

За даними регулятора, подальше зростання реальних зарплат стримуватиметься складним фінансовим станом підприємств та високим рівнем невизначеності.

У ІІ кварталі 2023 року, за опитуванням Європейської бізнес асоціації серед малого та середнього бізнесу, більшість компаній (62%) повністю виплачували зарплати. Водночас 32% заявляли про відсутність фінансових резервів, 16% - звільняли працівників. Серед великих міжнародних компаній, за даними ЄБА, повністю виплачували зарплату 90%, а фінансові резерви відсутні лише у 5% компаній.

Читайте також: Бізнес продовжує виплачувати зарплати попри зростання фінансових втрат — опитування

Згідно з результатами опитування Інституту економічних досліджень, більшість підприємств (91%) не планують змін у кількості працівників.

«Це свідчить про стабілізацію зайнятості, втім на значно нижчому рівні, ніж до повномасштабної війни», — зазначили в НБУ.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що ринок праці стрімко відновлюється, що створює нові виклики для роботодавців, головний з яких — дефіцит кваліфікованих кадрів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
7 червня 2023, 17:05
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Зупинились на перекур)
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