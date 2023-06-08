Коли Україна перейде на власний бензин

До нападу росії 70% нафтопродуктів постачалися до України із рф та Білорусі. Зараз пальне постачається із європейських країн. Чи здатна Україна самостійно забезпечити свої потреби в нафтопродуктах, у колонці для «Економічної правди» розповів директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький. «Мінфін» публікує ключові тези.

У 1972 році Україна видобувала майже 14 млн тонн нафти. Після цього видобуток почав зменшуватися. На зорі української незалежності, у 1991 році, цей показник упав до 4,2 млн тонн. Останніми роками він коливався на рівні 1,7 млн тонн, у тому числі 1,5 млн тонн видобувала Укрнафта.

Щоб задовольнити попит на бензин та дизельне пальне на внутрішньому ринку, потрібно видобувати та переробляти 10 млн тонн нафти на рік. Чи можливо це? — Так, але це довгострокова перспектива, яка включає проєкти з видобутку нафти onshore — на Сході та Заході, та offshore — в Азовському та Чорному морях.

Досвід Румунії, Польщі, Угорщини, Словаччини, Австрії показує, що порівнювані з Укрнафтою компанії не лише утримують базовий видобуток, а й нарощують показники. Розглянувши всі варіанти, ми плануємо подвоїти обсяг видобутку нафти до 3 млн тонн у 2027 році. Для цього потрібно п’ять компонентів.

Збільшення обсягу запасів та їх освоєння

На балансі Укрнафти, відповідно до міжнародної системи класифікації запасів (PRMS), нараховуються 24 млн тонн запасів категорії 2P. На державному балансі корисних копалин — понад 250 млн тонн запасів та ресурсів. Завдяки розвідці та розробці родовищ ці запаси можуть стати комерційними.

Середній темп відбору видобувних запасів Укрнафти — лише 4,5%. У румунів, поляків та угорців — 10%. Наша мета — досягти того ж рівня.

При цьому коефіцієнт заміщення запасів в Укрнафти — лише 30%. Тобто на кожну тонну видобутої сировини ми прирощуємо лише третину. Цей показник має перевищувати 100% — на рівні бенчмарків сусідніх європейських компаній. Компанія повинна приростати запасами більше, ніж видобуває.

Застосування вторинних і третинних методів підвищення нафтовилучення

Коли Укрнафта видобувала 14 млн тонн сировини щорічно, підприємство активно впроваджувало різні методи підвищення нафтовилучення: закачування в пласти гарячої води та пари, внутрішньопластове горіння, заводнення.

Зараз Укрнафта використовує лише вторинні методи підвищення нафтовіддачі: підтримує пластовий тиск заводненням. Для порівняння: у європейських бенчмарків у пласт повертається вся рідина, у нас — 18%.

В Укрнафти, разом із спільними підприємствами, 88 родовищ, і тільки 28, або 32%, із них мають системи підтримання пластового тиску. Решта працюють на природному режимі. Він найбільш неефективний у довгостроковій перспективі для родовищ, які перебувають на завершальній стадії розробки.

Відновлення видобутку на непрацюючих свердловинах

4,3 тис. свердловин у межах спецдозволів Укрнафти ліквідовані. Частина — з геологічних причин, більшість — з технічних: аварії, обриви інструменту та труб, змяття колон. Ми відновлюватимемо їх шляхом буріння бокових горизонтальних стовбурів, капітальних ремонтів або буріння свердловин-дублерів.

Будівництво свердловин та інтенсифікація видобутку на діючих родовищах

Найбільше свердловин за останні 20 років Укрнафта побудувала у 2004 році — 53. За останні десять років — лише 52, зменшивши показник однієї-двох на рік. Компанії з такими ж запасами — MOL, OMV Petrom — бурять 40−50 свердловин.

На 2023 рік ми запланували почати буріння девʼятьох свердловин. Частину з них — власними силами, для інших залучимо зовнішніх підрядників. На 2024 рік маємо не менш амбітну ціль: 30 свердловин.

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Розвиток ринку та цифровізація

Фундаментом нашої стратегії збільшення видобутку нафти є перехід від управління режимами роботи кожної окремої свердловини до інтегрованого управління системою розробки всього родовища. Від Digital Well до Digital field. Такий підхід використовують усі розвинені компанії світу.

На жаль, ресурси Укрнафти обмежені, тому ми шукаємо партнерів та інвесторів на 20 родовищ на сході та заході України, які мають сумарний запас 12 млн тонн нафти з конденсатом і 30 млрд куб м газу. Загальні збори акціонерів мають узгодити таке партнерство та закласти у фінплан компанії.

Базова пропозиція така. Внесок Укрнафти — спецдозвіл на надрокористування, збудовані свердловини та наземна інфраструктура. Внесок партнера — гроші та технології. Ключовий принцип простий: рівень прибутку Укрнафти від цих операцій має бути вищим із залученням партнера, ніж без нього.

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Зацікавленість у конкурсі письмово підтвердили 12 компаній з України, Словаччини, Франції, Великої Британії, США, Канади та Мексики. Ми очікуємо на прихід вітчизняних та іноземних підрядників із досвідом та обладнанням.

За умови виконання цих компонентів та залучення партнерів, Укрнафта має твердий намір подвоїти видобуток нафти за наступні пʼять років.