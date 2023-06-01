Ціна на чорне золото коливається: на які нафтові акції зробити ставку

4 червня 2023 року, у неділю, зустрінуться міністри ОПЕК+, щоб проаналізувати та обговорити ситуацію на світових ринках нафти. Ймовірно, вони побачать зовсім іншу картину, ніж під час попередньої зустрічі.

Ціни на нафту різко підскочили до майже $85 за барель (WTI), коли ОПЕК та його партнери провели онлайн-переговори на початку квітня та прийняли рішення скоротити видобуток на понад 1 млн барелів за добу.

Але з того часу нафта впала в ціні приблизно на 10% через погіршення глобальних економічних перспектив. Китай — найбільший у світі імпортер нафти — досі не зміг досягти очікуваного відновлення після пандемії Covid, на яке багато хто розраховував. США — найбільший споживач палива — загрузли у сварках щодо стелі боргу та боротьбі з інфляцією. В Європі спостерігається спад промислового виробництва.

Окрім проблем із попитом, постачання також викликає головний біль в ОПЕК+, при цьому деякі з постачальників є безпосередніми учасниками організації. Росія зберегла потужний експорт, всупереч обіцянкам скоротити видобуток, і навіть Іран, який постраждав від санкцій, поволі повертається до гри. Війна, яку розпочав Талібан проти Ірану, ймовірно, зашкодить видобутку, але ця країна не має вирішального значення. Ключовими виступають ціла низка факторів, які зараз негативно позначаються на ціні.

Що говорять графіки

Перспектива скорочення видобутку від ОПЕК+ та відновлення закупок у резерви Сполученими Штатами призвели до різкого зростання цін на нафту та формування паттерну «висока хвиля» в березні. Вже в середині квітня стало зрозуміло, що скорочення запасів відбувається не так швидко, як цього очікували, і котирування знову поповзли донизу.

Погіршення прогнозів щодо економічного зростання та зміцнення долара призвело до того, що в травні ціни на нафту досягли нових річних мінімумів на рівні $63,9 за барель (WTI). Втім, бики прагнуть змінити ситуацію, відчуваючи підтримку Міжнародного енергетичного агентства. Згідно з його висновками, світове споживання перебуває на шляху до стабільного річного зростання.

На цьому фоні котирування нафти відновилися на 14% від річних мінімумів, а на місячному графіку формується сильний паттерн розвороту — «молот». У парі з «високою хвилею», що з’явилася в березні, ми отримуємо подвійне дно і перспективу зростання до 95−102$ за барель нафти марки WTI.

WTI, місячний графік. Джерело: Tradingview

Скільки коштуватиме нафта у 2023 році

Найближчим часом ОПЕК+ не планує обмежувати видобування, оскільки на ринку виникли умови, що сприяють зростанню цін. Однак, минулого тижня міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман нагадав трейдерам: у організації завжди є можливість для сюрпризів, проте зараз вони не на часі.

Літо буде сприятливим періодом для зростання котирувань «чорного» золота з цілями в діапазоні $95−102 за барель. Війна на Близькому Сході тільки на користь бикам. Але закінчення 2023 року їм навряд чи сподобається. Ведмежі настрої, найімовірніше, також пануватимуть і на початку 2024 року. Ми очікуємо на падіння котирувань нафти до 35$ за барель (WTI) у довгостроковій перспективі. Що призведе до такого падіння? Ймовірно, рецесія, в яку вже занурилася Німеччина.

Що відбувається з компаніями нафтогазового сектору

Акції компаній нафтогазового сектору тісно корелюють з цінами на нафту. Оскільки наш прогноз вартості чорного золота на найближчі три місяці є позитивним, то короткострокова спекулятивна покупка є виправданою, але з чітким обмеженням ризику.

Наприклад, акції улюблениці Воррена Баффета Occidental Petroleum Corporation (OXY) мають потенціал зростання до $100, плюс 70% від поточних рівнів. Помітно, що при падінні вартості нафти майже на 50% цінні папери користувалися попитом серед інвесторів і зараз формують ряд паттернів, що збільшують ймовірність зростання:

просвіт у хмарах на місячному графіку (березень 2023 року);

V-подібний розворот;

перевернута голова та плечі.

OXY, просвіт у хмарах. Джерело: Tradingview

OXY, V-подібний розворот. Джерело: Tradingview

OXY, перевернута голова та плечі. Джерело: Tradingview

Інший потужний гравець галузі — Exxon Mobil Corporation (XOM) — ще краще почував себе при падінні вартості нафти, ніж Occidental Petroleum. Кожного разу, коли котирування цієї компанії знижувалися до відмітки в $100, до гри вступали бики і активно купували. Тож, маємо сформовану потужну підтримку на цьому рівні, від якої варто очікувати зростання до $150 за акцію (+50%).

Як підтвердження бичачих настроїв виступає «висока хвиля», сформована в березні.

XOM, місячний графік. Джерело: Tradingview

Гарний потенціал приховується в акціях Baker Hughes Company (BKR), які зараз торгуються по $28. Якщо покупцям вдасться зломити низхідний тренд, то можна очікувати зростання вартості акції до $70 (+250%). Спроби вже були влітку минулого року, але вони зазнали фіаско.

BKR, місячний графік. Джерело: Tradingview