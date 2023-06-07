На відновлення дамби Каховської ГЕС знадобиться 3-5 років: чи варто це робити

Підрив Каховської ГЕС призведе до страшних екологічних, економічних та техногенних наслідків. Які саме загрози виникнуть найближчими роками, та чи доцільно відновлювати дамбу після перемоги, розповів у фейсбук голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик. «Мінфін» публікує ключові тези.

До яких наслідків призведе підрив

Запорізька АЕС

Ймовірно, відбудеться припинення подачі охолоджувальної води на найбільшу в Європі атомну електростанцію ЗАЕС, яка потребує охолодження навіть для зупинених реакторів.

Північно-Кримський канал

Знову припиниться постачання води до Криму. Просто постріл собі в ногу. Вони ж довго збиралися там лишатися. Чи ні?

Меліорація Таврії та Каховський канал

Зупиниться постачання води до систем зрошення полів Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької області, причому, переважно, на окупованих землях. Не зрозуміло, чи відбувається зараз там обробка, але без води вона точно втратить сенс.

Без питної води залишаться багато міст і сіл, які споживають її з Каховського каналу, — зокрема, окупований Бердянськ.

Кривий Ріг

70% питної води 600-тисячне промислове місто споживало з Каховського водосховища — тепер із цим будуть складнощі.

Заводи

Без достатньої кількості води доведеться зупинити роботу великих промислових підприємств металургійної галузі у Марганці, Нікополі, Покрові.

Демографія

За інформацією еколога Максима Сороки, вже найближчим часом до інших регіонів можуть приїхати до 400 тис. біженців, постраждалих від підриву дамби, та у довгостроковій перспективі — до 1,5 млн кліматичних біженців.

Екологія — найстрашніше

Одномоментне зменшення води у величезному водосховищі призведе до малопередбачуваних екологічних наслідків: загибель великої кількості риби, заболочення осушених земель і зміна кліматичного режиму регіону.

З іншого боку, відкриється піщане дно і ми отримаємо нову пустелю з усіма кліматичними наслідками: як-то зменшення опадів, пилові бурі, підвищення температури у регіоні. А відповідно, більші ризики посухи на полях центру і півдня України.

Чи можна відновити дамбу

За умови повного звільнення Херсонщини, на відновлення греблі може піти від 3 до 5 років. За інформацією Укргідроенерго, станція відновленню не підляє. Найімовірніше, мається на увазі, що потрібно буде будувати греблю від фундаменту.

Треба багато часу не тільки на бетонування основної споруди, але й на реконструкцію берегових укріплень і подальше контрольоване наповнення чаші водойми. Це все тривалий процес.

Читайте також: Карта «зернового коридору» знову у грі: що відбувається і як позначиться на курсі долара

Весь цей час ми пожинатимемо екологічні та технологічні наслідки цього злочину.

Хтось скаже, що, можливо, було б добре залишити вже, як є, — тим паче, відкриється історичний Великий Луг. Але, на жаль, природа та економіка України за майже 70 років роботи станції та існування великого водосховища пристосувалися до існування з ГЕС.