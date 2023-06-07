Інфляція в Україні різко сповільнилася: як змінилися ціни

Що відбувається з інфляцією

Згідно з оприлюдненим графіком інфляція уповільнилась приблизно до 15,5%.

Як зазначили в НБУ, сповільнення відображало вплив достатньої пропозиції продовольства та пального, зміцнення гривні на готівковому валютному ринку, поліпшення інфляційних очікувань, а також ефект бази порівняння.

«Водночас фундаментальний інфляційний тиск також послаблювався під впливом поліпшення інфляційних та курсових очікувань в умовах сприятливої ситуації на валютному ринку, все ще слабкого споживчого попиту та зменшення тиску з боку витрат на тлі стабільної ситуації в енергетиці», — йдеться у звіті.

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За оцінками НБУ, зазначені чинники продовжували сповільнювати інфляцію і в травні.

Як змінилися ціни

В НБУ зазначили, що подорожчання продовольчих товарів суттєво сповільнилося, що пояснюється зниженням темпів зростання витрат на сировину та пальне, відновленням виробничих та логістичних ланцюгів, зокрема на тлі стабільної ситуації в енергетиці.

Зниження світових цін на тлі слабкого попиту, а також невизначеність, пов’язана з обмеженням транзиту продовольства через сусідні країни ЄС, зумовили сповільнення здорожчання молочних продуктів та соняшникової олії.

Ціни на крупи та борошно знизилися, а на цукор — сповільнили зростання завдяки достатнім для внутрішніх потреб врожаям минулого року.

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Попри сезонне збільшення пропозиції річні темпи зростання цін на яйця пришвидшилися, відображаючи низьку базу порівняння минулого року. Надалі дорожчало м'ясо з огляду на обмежені можливості виробництва та слабкий імпорт.

Крім того, тривало сповільнення зростання цін на пальне завдяки наявності значних запасів, сформованих у попередні місяці за нижчими світовими цінами на нафту.

«Це сприяло й зниженню темпів подорожчання транспортних послуг, а також послабленню тиску цієї компоненти на ІСЦ через вторинні ефекти», — йдеться у звіті.

Тютюнові вироби дорожчали повільніше, ймовірно під тиском тіньового ринку цієї продукції.

Зростання адміністративно регульованої інфляції також стримував мораторій на підвищення тарифів на послуги ЖКГ для населення.