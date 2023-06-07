У квітні 2023 року споживча інфляція в Україні знизилася до 17,9% у річному вимірі. За оцінками НБУ, сповільнення зростання цін тривало і в травні. Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.
Інфляція в Україні різко сповільнилася: як змінилися ціни
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Що відбувається з інфляцією
Згідно з оприлюдненим графіком інфляція уповільнилась приблизно до 15,5%.
Як зазначили в НБУ, сповільнення відображало вплив достатньої пропозиції продовольства та пального, зміцнення гривні на готівковому валютному ринку, поліпшення інфляційних очікувань, а також ефект бази порівняння.
«Водночас фундаментальний інфляційний тиск також послаблювався під впливом поліпшення інфляційних та курсових очікувань в умовах сприятливої ситуації на валютному ринку, все ще слабкого споживчого попиту та зменшення тиску з боку витрат на тлі стабільної ситуації в енергетиці», — йдеться у звіті.
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За оцінками НБУ, зазначені чинники продовжували сповільнювати інфляцію і в травні.
Як змінилися ціни
В НБУ зазначили, що подорожчання продовольчих товарів суттєво сповільнилося, що пояснюється зниженням темпів зростання витрат на сировину та пальне, відновленням виробничих та логістичних ланцюгів, зокрема на тлі стабільної ситуації в енергетиці.
Зниження світових цін на тлі слабкого попиту, а також невизначеність, пов’язана з обмеженням транзиту продовольства через сусідні країни ЄС, зумовили сповільнення здорожчання молочних продуктів та соняшникової олії.
Ціни на крупи та борошно знизилися, а на цукор — сповільнили зростання завдяки достатнім для внутрішніх потреб врожаям минулого року.
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Попри сезонне збільшення пропозиції річні темпи зростання цін на яйця пришвидшилися, відображаючи низьку базу порівняння минулого року. Надалі дорожчало м'ясо з огляду на обмежені можливості виробництва та слабкий імпорт.
Крім того, тривало сповільнення зростання цін на пальне завдяки наявності значних запасів, сформованих у попередні місяці за нижчими світовими цінами на нафту.
«Це сприяло й зниженню темпів подорожчання транспортних послуг, а також послабленню тиску цієї компоненти на ІСЦ через вторинні ефекти», — йдеться у звіті.
Тютюнові вироби дорожчали повільніше, ймовірно під тиском тіньового ринку цієї продукції.
Зростання адміністративно регульованої інфляції також стримував мораторій на підвищення тарифів на послуги ЖКГ для населення.
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