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10 травня 2023, 16:30 Читать на русском

Інфляція в Україні різко сповільнилася: як змінилися ціни

У квітні інфляція порівняно з березнем становила 0,2%, а з початку року — 3,2%. Про це свідчать дані Держстату.

У квітні інфляція порівняно з березнем становила 0,2%, а з початку року — 3,2%.
Фото: depositphotos

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Як змінилися ціни

У річному вимірі інфляція у квітні становила 17,9% порівняно з 21,3% у березні.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 0,4%. Найбільше (на 7,4%) подорожчала свинина.

«На 1,8−0,3% зросли ціни на яловичину, м'ясо птиці, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, овочі.

Водночас на 8,7% подешевшали яйця, на 1,9−0,3% знизилися ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, рис, молоко, цукор", — заявили у Держстаті.

При цьому ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1%, у т.ч. на тютюнові вироби — на 1,3%, алкогольні напої — на 0,8%.

Читайте: НБУ пояснив, з чим пов’язане зниження інфляції в березні

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 1,2%, додали в Держстаті.

Водночас ціни на транспорт знизилися на 0,7% через здешевлення палива та мастил на 2,4%. На 0,8% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Ivn
Ivn
10 травня 2023, 16:48
#
Різко сповільнилася))))
смішн
+
0
zig4free
zig4free
10 травня 2023, 17:13
#
Инфляция или сезонное колебание цен? Надолго ли? Вот уже собираются вводить акциз на сахар.
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