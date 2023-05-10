Інфляція в Україні різко сповільнилася: як змінилися ціни

Як змінилися ціни

У річному вимірі інфляція у квітні становила 17,9% порівняно з 21,3% у березні.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 0,4%. Найбільше (на 7,4%) подорожчала свинина.

«На 1,8−0,3% зросли ціни на яловичину, м'ясо птиці, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, овочі.

Водночас на 8,7% подешевшали яйця, на 1,9−0,3% знизилися ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, рис, молоко, цукор", — заявили у Держстаті.

При цьому ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1%, у т.ч. на тютюнові вироби — на 1,3%, алкогольні напої — на 0,8%.

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Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 1,2%, додали в Держстаті.

Водночас ціни на транспорт знизилися на 0,7% через здешевлення палива та мастил на 2,4%. На 0,8% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

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