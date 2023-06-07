Світовий банк покращив прогноз зростання світової економіки на 2023 рік до 2,1%, що на 0,4% більше, ніж за січневим прогнозом. Про це йдеться у звіті СБ «Global Economic Prospects», передає Укрінформ.
Світовий банк покращив прогноз зростання світової економіки до 2,1%
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Прогноз Світового банку
«Після зростання на 3,1% минулого року світова економіка сповільниться суттєво у 2023 році до 2,1%, на тлі подальшого посилення монетарної політики з метою стримування високої інфляція», — йдеться у документі.
У Світовому банку прогнозують, що зростання світової економіки наступного року становитиме 2,4%.
«Інфляційний тиск зберігається, очікується, що гальмування зростання економіки через жорсткість монетарної політики досягне піку в 2023 році в багатьох великих економіках», — йдеться у звіті.
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Нагадаємо
У січні Світовий банк прогнозував, що світова економіка цьогоріч зросте на 1,7%.
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