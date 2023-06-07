АРМА шукає управителя для майна Альфа-Банку

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Що відомо

Нерухомість була передана в управління АРМА на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва.

На конкурс з пошуку управителя виставили: нежитловий будинок по вул. Тургенєвська, 52/58 (загальною площею 2722,8 кв. м), нежитловий будинок по вул. Чорновола, 8Б (площею 3892,6 кв. м) та павільйон по вул. Софіївська, 5 (площею 321,9 кв. м).

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Згідно із повідомленням, управляти цим майном зможе юрособа або фізична особа-підприємець, яка має досвід управління нерухомістю, необхідні ресурси та запропонує найбільш вигідні цінові умови.

Майбутній управитель зобов’язаний зберігати нерухомість та сплачувати частину отриманих доходів до державного бюджету.

Прийом документів від учасників конкурсу триває до 16:00 3 липня.

Передісторія

У лютому минулого року ЄС застосував санкції до російських акціонерів Альфа-Банку Михайла Фрідмана та Петра Авена. Їм належало 32,86% та 12,4% акцій відповідно, за даними НБУ на 1 січня 2022 року. 2 березня НБУ позбавив їх права голосу в банку та 21 квітня погодив Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій передано право голосу підсанкційних акціонерів.

У жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон про виведення з ринку системно важливих банків під час воєнного стану.

29 травня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 9107−1, який дозволить націоналізувати Sense Bank (колишній Альфа-Банк Україна) російських бізнесменів Михайла Фрідмана та Петра Авена.