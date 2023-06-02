Головне за тиждень: Прогноз курсу валют на червень, зернова угода та Приват не приймає долар та євро у терміналах

Українці увійшли в першу п'ятірку іноземців, на частку яких припала найбільша кількість угод з купівлі нерухомості відразу в декількох країнах. І це у військовий, 2022 рік, коли вже діяли обмеження НБУ на виведення валюти. Як покупці долають ці бар'єри і де активно скуповували «квадрати», розповість «Мінфін».

З початку війни залучено від продажу ОВДП на аукціонах понад 498 мільярдів — НБУ

З початку повномасштабної війни до 31 травня 2023 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 498 млрд грн в еквіваленті: 318 620,3 млн грн, $3 573,2 млн та 1 482,2 млн євро.

Новий закон про доплати військовим: як зміняться зарплати в тилу і на фронті

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 9342, який визначає новий порядок нарахування доплат військовим. Що зміниться і на які виплати варто очікувати захисникам України.

Прогноз курсу валют на червень 2023 року (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке: прогноз курсу валют на червень 2023 року, прогноз курсу долара та євро на період з 1 по 7 червня.

Карта «зернового коридору» знову у грі: що відбувається і як позначиться на курсі долара

ООН намагається врятувати зернову угоду. Як повідомив вчора ввечері Reuters, посилаючись на свої джерела, Організація запропонувала Києву, Москві та Анкарі розпочати підготовчу роботу для транзиту російського аміаку через територію України. Джерело Reuters також заявляє, що Україна та Туреччина нібито вже погодилися з цією пропозицією, і ООН чекає відповіді від росії. Що стоїть за цією новиною та як впливає на валютний ринок, розповість «Мінфін».

Знову трійка: 3 дрібних банки збільшили заробітки своїх приватних клієнтів

Дрібні банки продовжують підвищувати дохідність гривневих депозитів, щоправда, роблять це вже не так активно. Скільки наразі платять своїм клієнтам фінустанови з депозитним портфелем до 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».

Дорогі картки: скільки та за що платять власники пластику 20 найбільших банків

Користування банківською карткою в Україні дорожчає. Якщо на початку війни деякі банки робили знижки на обслуговування пластику, то зараз у багатьох фінустановах (особливо великих роздрібних) майже не залишилося безкоштовних сервісів — із особи стягують плату майже за кожен рух за рахунком. За користування власними грошима. «Мінфін» розповість, як банки змінили тарифи на обслуговування дебетних карток (кредитки не враховували).

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня. Як зростуть платіжки

Кабінет міністрів схвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год з 1 червня. За словами Міністра енергетики України Германа Галущенка, це рішення є вкрай складним, але необхідним для масштабної підготовки енергосистеми до наступного опалювального сезону, яка триває на енергетичних об'єктах країни.

Рейтинг стійкості банків: хто потіснив із першого місця Укрсиббанк

Спокій на фінансовому ринку порушило рішення НАЗК про визнання спонсорами війни декількох банківських груп, чиї українські «дочки» традиційно вважаються одними з найстабільнішими в Україні. «Мінфін» підготував Рейтинг стійкості за перший квартал 2023 року та визначив, чи вплинуло рішення НАЗК на позиції українських банків.

Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно

За підсумками роботи місії МВФ у Відні Україна досягла угоди на рівні персоналу про отримання другого траншу у розмірі $900 млн. Цю угоду ще має затвердити правління МВФ. Очікується, що відповідне рішення буде ухвалено найближчими тижнями.

Держборг України за місяць зріс ще на $4,3 мільярда

Держборг України продовжує зростати. У квітні він виріс на $4,3 млрд, оскільки надійшли транші кредитів МВФ та Євросоюзу.

Пільговий 2% податок для ФОП скасують з 1 липня 2023 року. Рада ухвалила закон