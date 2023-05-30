МВФ покращив прогноз росту ВВП України

Міжнародний валютний фонд покращив свій прогноз щодо зростання української економіки у 2023 році. Якщо раніше там очікували, що ВВП може змінитися від -3% до +1%, то наразі очікують зростання на 1−3%. Про це повідомляє пресслужба МВФ.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Українська економіка показала неймовірну стійкість — економічна активність у першому кварталі зросла, енергетична інфраструктура відновилася після атак, валютний ринок стабілізувався, а інфляція почала рішуче знижуватися. Ми очікуємо сильніше відновлення, оскільки економіка поступово адаптується до умов війни», — зазначив голова місії МВФ Гевін Грей.

Він також додав, що перспективи залишаються дуже невизначеними, оскільки війна продовжується.

«Впровадження структурних реформ у рамках програми, включно з реформою державного управління, боротьбою з корупцією та управлінням державними інвестиціями, зміцнить інституції та закладе основу для потужного та стійкого зростання. Вони, зокрема, покращать середовище, сприяючи зусиллям з відновлення та реконструкції, які зараз розпочинає влада, і, таким чином, сприятимуть залученню вкрай необхідних інвестицій приватного сектора», — заявив Грей.

Досягнення угоди

За підсумками роботи місії МВФ у Відні Україна досягла угоди на рівні персоналу про отримання другого траншу у розмірі $900 млн. Цю угоду ще має затвердити правління МВФ. Очікується, що відповідне рішення буде ухвалено найближчими тижнями.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що місія МВФ почала роботу у Відні 23 травня щодо першого перегляду чотирирічної програми з Україною на суму $15,6 млрд.