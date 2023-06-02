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2 червня 2023, 14:36 Читать на русском

З початку війни залучено від продажу ОВДП на аукціонах понад 498 мільярдів — НБУ

З початку повномасштабної війни до 31 травня 2023 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 498 млрд грн в еквіваленті: 318 620,3 млн грн, $3 573,2 млн та 1 482,2 млн євро. Про це свідчать дані депозитарію НБУ.

З початку повномасштабної війни до 31 травня 2023 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 498 млрд грн в еквіваленті: 318 620,3 млн грн, $3 573,2 млн та 1 482,2 млн євро.
Фото: vitatv.com.ua

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На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами за аналогічний період спрямовано 318 126,0 млн грн, $4 125,0 млн та 1 049,6 млн євро.

У травні 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 16 427,02 млн грн (в еквіваленті) перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики. Загалом протягом січня — травня цього року відповідне додатне сальдо становило 77 458,3 млн грн.

Максимальна дохідність військових ОВДП

Максимальна дохідність військових облігацій, розміщених у травні становила:

  • у гривні — 18,50% річних,
  • у доларах США — 4,85% річних,
  • в євро — 3,25% річних.

Статистика депозитарію НБУ

Нижче наведено детальну статистику депозитарію НБУ станом на 1 червня 2023 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщуються на аукціонах.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. У травні він становив:

  • 26 510,4 млн грн або 37,5% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 травня — 24 586,1 млн грн або 35,4%);
  • $809,8 млн або 42,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (на 1 травня $710,1 млн або 39,3%);
  • 74,1 млн євро або 11,8% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 травня — 50,0 млн євро або 8,5%).

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів — 9 043,2 млн грн та $22,6 млн.

Міністерство фінансів у травні здійснило погашення військових ОВДП, номінованих у гривні, на суму 7 155,0 млн грн, у доларах США — $312,3 млн, а також у євро — 387,0 млн євро.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
2 червня 2023, 16:02
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Все это нужно возвращать, +12% годовых!!! Чему радуется автор?!
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