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29 травня 2023, 14:20 Читать на русском

Держборг України за місяць зріс ще на $4,3 мільярда

Держборг України продовжує зростати. У квітні він виріс на $4,3 млрд, оскільки надійшли транші кредитів МВФ та Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Держборг України продовжує зростати.
Фото: konkurent.ua

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Як змінився держборг

Станом на 30 квітня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 4 544,87 млрд гривень або $124,28 млрд.

За квітень сума боргу зросла у гривневому еквіваленті на 159,92 млрд гривень та у доларовому еквіваленті на $159,92 млрд. З початку року держборг зріс на 471,37 млрд гривень або на $12,89 млрд.

Держборг зріс здебільшого через те, що у квітні Україна отримала транш кредиту МВФ на 2,7 та 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС.

Завдяки цьому Міжнародні резерви України за квітень зросли на 12,8% до $35,9 млрд. Такий обсяг резервів рекордний за останні 11 років (із серпня 2011 року).

США зобов'язалися надати бюджету Україну у 2023 році допомогу у вигляді грантів на $9,9 млрд, ЄС надасть 18 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
0
Lamo
Lamo
29 травня 2023, 14:40
#
Нащо брати в борг щоб гроші не використовувати, а класти під матрац?
+
+75
alexkush
alexkush
29 травня 2023, 14:46
#
Щоб показувати, шо ростуть золотовалютні резерви на бумазі
+
+105
zzel
zzel
29 травня 2023, 15:06
#
В долг берет государство, а деньги под матрас попадают уже конкретного чиновника или депутата от слуги народа

но пока по новостям они оседают в диванах
+
0
vt313
vt313
29 травня 2023, 16:57
#
Для рейтинга
+
+15
zevs1
zevs1
29 травня 2023, 15:52
#
А тем временем куда-то делось 9млрд грн выделенных на закупку вооружений и никто ничего не знает как это могло произойти.
+
0
TAN72
TAN72
29 травня 2023, 17:32
#
Под какой матрас, деньги идут на финансирование — армии, пенсий, бюджетников, сдерживание курса, ОВГЗ и т. д.
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