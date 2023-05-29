Держборг України продовжує зростати. У квітні він виріс на $4,3 млрд, оскільки надійшли транші кредитів МВФ та Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.
Держборг України за місяць зріс ще на $4,3 мільярда
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Як змінився держборг
Станом на 30 квітня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 4 544,87 млрд гривень або $124,28 млрд.
За квітень сума боргу зросла у гривневому еквіваленті на 159,92 млрд гривень та у доларовому еквіваленті на $159,92 млрд. З початку року держборг зріс на 471,37 млрд гривень або на $12,89 млрд.
Держборг зріс здебільшого через те, що у квітні Україна отримала транш кредиту МВФ на 2,7 та 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС.
Завдяки цьому Міжнародні резерви України за квітень зросли на 12,8% до $35,9 млрд. Такий обсяг резервів рекордний за останні 11 років (із серпня 2011 року).
США зобов'язалися надати бюджету Україну у 2023 році допомогу у вигляді грантів на $9,9 млрд, ЄС надасть 18 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 6
но пока по новостям они оседают в диванах