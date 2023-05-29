Держборг України за місяць зріс ще на $4,3 мільярда

За квітень сума боргу зросла у гривневому еквіваленті на 159,92 млрд гривень та у доларовому еквіваленті на $159,92 млрд. З початку року держборг зріс на 471,37 млрд гривень або на $12,89 млрд.

Станом на 30 квітня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 4 544,87 млрд гривень або $124,28 млрд.

Держборг зріс здебільшого через те, що у квітні Україна отримала транш кредиту МВФ на 2,7 та 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС.

Завдяки цьому Міжнародні резерви України за квітень зросли на 12,8% до $35,9 млрд. Такий обсяг резервів рекордний за останні 11 років (із серпня 2011 року).

США зобов'язалися надати бюджету Україну у 2023 році допомогу у вигляді грантів на $9,9 млрд, ЄС надасть 18 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів.