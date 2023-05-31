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31 травня 2023, 12:00 Читать на русском

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня. Як зростуть платіжки

Кабінет міністрів схвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год з 1 червня. Про це повідомляє Урядовий портал.

Кабінет міністрів схвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год з 1 червня.
Фото: pixabay.com

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За словами Міністра енергетики України Германа Галущенка, це рішення є вкрай складним, але необхідним для масштабної підготовки енергосистеми до наступного опалювального сезону, яка триває на енергетичних об'єктах країни.

«Україна пройшла найскладнішу зиму в історії в умовах масованих російських атак на енергосистему. Наразі триває наймасштабніша ремонтна кампанія енергетичної інфраструктури за весь час української Незалежності. Масштаби пошкоджень і втрат значні. Підвищення тарифу — це внесок у забезпечення стійкості системи», — зазначив Герман Галущенко.

Міністр пояснив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звернулась до Міністерства енергетики з пропозицією підняття у два етапи тарифу для населення до ринкового рівня, тобто до 5,5 грн. Першим етапом комісія пропонувала підняти тариф до 2,88 грн з ПДВ за 1 кВт-годину.

«Але ми бачимо можливість встановити тариф на рівні 2,64 грн/кВт-год. Це мінімальний тариф, який дозволить утримати енергосистему», — зазначив Галущенко.

Як зростуть платіжки

За його словами, з підняттям тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросте орієнтовно на суму до 250 грн.

«Ми припускаємо, що наступного опалювального сезону обстріли енергооб‘єктів будуть відбуватися так само системно, як це було і минулої зими. А тому маємо задіяти усі можливі ресурси для відновлення об'єктів та їх захисту», — підкреслив міністр.

Він також зазначив, що планується збереження субсидій для населення, а також збільшення фінансування фонду субсидіювання комунальних послуг для незахищених верств населення.

Нагадаємо

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у рамках першого етапу коригування цін.

Читайте також: Нацкомісія запропонувала підвищити тарифи на електроенергію для населення вдвічі

В Україні наразі діють три тарифи: два «соціальні» для населення та один ринковий для бізнесу.

Побутові споживачі, які використовують на місяць менш як 250 кВт-год, платять 1,44 грн за кВт-год, хто більше — 1,68 грн за кВт-год.

Ціна для юридичних осіб, яка включає вартість електроенергії, ПДВ, тариф на розподіл, передавання, диспетчеризацію та постачання, перевищує 6 грн за кВт-год.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+140
Vlad UKR
Vlad UKR
31 травня 2023, 12:02
#
Кому Война, а кому Бабло, так и живем. На днях Кабмин дал указание, произвести поверку счетчиков ГАЗ/ВОДА/Тепло всеми путями рубят бабло с бедного населения. И это при том что массовая Демография и Война, все только для народа стараются как улучшить жизнь оставшимся!
Делают вид, что Война закончилась, возвращение налогов/акцизов держитесь как говорится. В магазин можно будет только на экскурсию ходить, смотреть на выставочные экспонаты )
+
+30
Gonza
Gonza
31 травня 2023, 12:15
#
Єслі парахаботи стонут — значіт прєзєдєнт все правільна дєлаєт! $баш іх, вова!!!
+
+15
zevs1
zevs1
31 травня 2023, 14:40
#
Сколько счастья у человека, что подняли народу тарифы на электроэнергию.
+
+30
ZiDion
ZiDion
31 травня 2023, 12:33
#
Люди сами идут платить, возьми все платежки с дома и увидишь что у 90% долг не выше 500 гривен, пока люди согласны и платят, можно поднимать.
+
+106
Doober
Doober
31 травня 2023, 12:50
#
Подымать тарифы во время войны ? А недавно хвастались, что у нас избыток электроэнергии и даже начали экспорт… Какой то бред
+
+67
Олекса Львів
Олекса Львів
31 травня 2023, 13:30
#
Навіщо подавати до суду на к@цапів, відшкодовувати збитки за їх рахунок, якщо можна обідрати людей, які сиділи без світла? Влада грається у дуже небезпечну гру.
+
0
mlp711141
mlp711141
31 травня 2023, 13:54
#
Мы давно платим по 5,3 грн за кВт*ч (потому что в Польше)…
+
+7
TAN72
TAN72
31 травня 2023, 14:07
#
Доход такой же как Украине?
+
0
72554682728
72554682728
31 травня 2023, 14:13
#
Мы давно платим 5,3 грн. кВт/ч (потому что тариф коммерческий)
+
+15
TAN72
TAN72
31 травня 2023, 14:09
#
Ахметка рулит, даёшь на жизнь олигархам.
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