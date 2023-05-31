Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня. Як зростуть платіжки

Кабінет міністрів схвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год з 1 червня. Про це повідомляє Урядовий портал.

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За словами Міністра енергетики України Германа Галущенка, це рішення є вкрай складним, але необхідним для масштабної підготовки енергосистеми до наступного опалювального сезону, яка триває на енергетичних об'єктах країни.

«Україна пройшла найскладнішу зиму в історії в умовах масованих російських атак на енергосистему. Наразі триває наймасштабніша ремонтна кампанія енергетичної інфраструктури за весь час української Незалежності. Масштаби пошкоджень і втрат значні. Підвищення тарифу — це внесок у забезпечення стійкості системи», — зазначив Герман Галущенко.

Міністр пояснив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звернулась до Міністерства енергетики з пропозицією підняття у два етапи тарифу для населення до ринкового рівня, тобто до 5,5 грн. Першим етапом комісія пропонувала підняти тариф до 2,88 грн з ПДВ за 1 кВт-годину.

«Але ми бачимо можливість встановити тариф на рівні 2,64 грн/кВт-год. Це мінімальний тариф, який дозволить утримати енергосистему», — зазначив Галущенко.

Як зростуть платіжки

За його словами, з підняттям тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросте орієнтовно на суму до 250 грн.

«Ми припускаємо, що наступного опалювального сезону обстріли енергооб‘єктів будуть відбуватися так само системно, як це було і минулої зими. А тому маємо задіяти усі можливі ресурси для відновлення об'єктів та їх захисту», — підкреслив міністр.

Він також зазначив, що планується збереження субсидій для населення, а також збільшення фінансування фонду субсидіювання комунальних послуг для незахищених верств населення.

Нагадаємо

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у рамках першого етапу коригування цін.

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В Україні наразі діють три тарифи: два «соціальні» для населення та один ринковий для бізнесу.

Побутові споживачі, які використовують на місяць менш як 250 кВт-год, платять 1,44 грн за кВт-год, хто більше — 1,68 грн за кВт-год.

Ціна для юридичних осіб, яка включає вартість електроенергії, ПДВ, тариф на розподіл, передавання, диспетчеризацію та постачання, перевищує 6 грн за кВт-год.