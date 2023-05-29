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29 травня 2023, 16:27 Читать на русском

Пільговий 2% податок для ФОП скасують з 1 липня 2023 року. Рада ухвалила закон

Верховна Рада підтримала на підставі урядового законопроєкту № 8401 про скасування «2% податку ФОП» з першого липня 2023 року. Про це в телеграм-каналі написав перший заступник податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада підтримала на підставі урядового законопроєкту № 8401 про скасування «2% податку ФОП» з першого липня 2023 року.

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«За» відповідне рішення проголосувало 277 народних депутати.

Що містить закон

За словами Железняка, законопроєкт, зокрема, містить:

  • Скасування пільги по сплаті податку для 1 та 2-ої групи.
  • Відновлення проведення документальних перевірок.
  • Повернення також штрафних санкцій за порушення використання РРО.

Читайте: ФОПам повертають податок 5% і запроваджують штрафи: як це вплине на бізнес

Нагадаємо

У перші місяці війни Верховна Рада запровадила низку податкових послаблень — зокрема, знизила ставку оподаткування з 5% до 2% із обігу для платників єдиного податку третьої групи, а також дозволила сплачувати такий податок не тільки спрощенцям, а й всім підприємствам із доходом до 10 млрд грн. Таке рішення посадовці пояснювали необхідністю підтримати бізнес і вивести економіку з шокового стану.

Проте, такі послаблення негативно позначилися на бюджетних надходженнях.

За розрахунками заступника голови податкового комітету BP Ярослава Железняка, щомісяця держава недоотримує щонайменше 500−700 млн грн. За оцінками ж пана Гетманцева, за 8 місяців дії пільгових ставок втрати склали «до 10 млрд грн».

Загалом, на 2% перейшло 313 тис. підприємців, із них близько 40 тис. — юридичні особи.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+57
zevs1
zevs1
29 травня 2023, 16:42
#
Депутаты узаконили рэкет в законе с 1июля для бизнеса, команда Зе ради очередного транша от МВФ готова содрать всё с оставшихся людей в Украине.
У депутатов всё хорошо жизнь сытная и обеспеченная судя по принятию таких законов.
Железняк судя по всему счастлив.
+
0
matroskin
matroskin
29 травня 2023, 18:11
#
Нужно знач голосовать за тех, кто не сдаст страну, отменит мобилизацию, сделает пенсии 5000$ и отменит все налоги.
Ваш кандидат-Дет Мороз.
+
0
zevs1
zevs1
29 травня 2023, 18:59
#
Matroskin Не надо тут людям лабшу на уши вешать,этим занимаются политики и чиновники принемая такие законы как этот . Экономический рост и благосостояние населения с сильной армией достигается экономической свободой и верховенством права,ни первого ни второго в Украине нет,
+
+43
Bitcoin
Bitcoin
29 травня 2023, 17:49
#
Где экономическая политика? У нас вообще есть экономический блок, кроме коммуниста гетьманцева? Бред
+
0
matroskin
matroskin
29 травня 2023, 18:15
#
Наверное нет, был бы-давно отменили все налоги, повысили военным з/п до 300 тыс, переселенцам по 500 тыс, пенсии минимум 100 тыс, и $ по 8. Страна идиотов.
+
+15
DonDrakon
DonDrakon
29 травня 2023, 18:06
#
Новина не відповідає дійсності. Насправді в своєму телеграмі нардеп Ярослав Железняк написав про те, що закон був прийнятий за основу, а це значить що його прийняли у першому читанні. Ще буде голосування в цілому, а вже потім підпис голови ВР і Президента.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
29 травня 2023, 18:11
#
І не 277, а 227 голосів.
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