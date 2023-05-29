Пільговий 2% податок для ФОП скасують з 1 липня 2023 року. Рада ухвалила закон

Верховна Рада підтримала на підставі урядового законопроєкту № 8401 про скасування «2% податку ФОП» з першого липня 2023 року. Про це в телеграм-каналі написав перший заступник податкового комітету Ярослав Железняк.

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«За» відповідне рішення проголосувало 277 народних депутати.

Що містить закон

За словами Железняка, законопроєкт, зокрема, містить:

Скасування пільги по сплаті податку для 1 та 2-ої групи.

Відновлення проведення документальних перевірок.

Повернення також штрафних санкцій за порушення використання РРО.

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Нагадаємо

У перші місяці війни Верховна Рада запровадила низку податкових послаблень — зокрема, знизила ставку оподаткування з 5% до 2% із обігу для платників єдиного податку третьої групи, а також дозволила сплачувати такий податок не тільки спрощенцям, а й всім підприємствам із доходом до 10 млрд грн. Таке рішення посадовці пояснювали необхідністю підтримати бізнес і вивести економіку з шокового стану.

Проте, такі послаблення негативно позначилися на бюджетних надходженнях.

За розрахунками заступника голови податкового комітету BP Ярослава Железняка, щомісяця держава недоотримує щонайменше 500−700 млн грн. За оцінками ж пана Гетманцева, за 8 місяців дії пільгових ставок втрати склали «до 10 млрд грн».

Загалом, на 2% перейшло 313 тис. підприємців, із них близько 40 тис. — юридичні особи.