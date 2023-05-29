Верховна Рада підтримала на підставі урядового законопроєкту № 8401 про скасування «2% податку ФОП» з першого липня 2023 року. Про це в телеграм-каналі написав перший заступник податкового комітету Ярослав Железняк.
Пільговий 2% податок для ФОП скасують з 1 липня 2023 року. Рада ухвалила закон
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«За» відповідне рішення проголосувало 277 народних депутати.
Що містить закон
За словами Железняка, законопроєкт, зокрема, містить:
- Скасування пільги по сплаті податку для 1 та 2-ої групи.
- Відновлення проведення документальних перевірок.
- Повернення також штрафних санкцій за порушення використання РРО.
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Нагадаємо
У перші місяці війни Верховна Рада запровадила низку податкових послаблень — зокрема, знизила ставку оподаткування з 5% до 2% із обігу для платників єдиного податку третьої групи, а також дозволила сплачувати такий податок не тільки спрощенцям, а й всім підприємствам із доходом до 10 млрд грн. Таке рішення посадовці пояснювали необхідністю підтримати бізнес і вивести економіку з шокового стану.
Проте, такі послаблення негативно позначилися на бюджетних надходженнях.
За розрахунками заступника голови податкового комітету BP Ярослава Железняка, щомісяця держава недоотримує щонайменше 500−700 млн грн. За оцінками ж пана Гетманцева, за 8 місяців дії пільгових ставок втрати склали «до 10 млрд грн».
Загалом, на 2% перейшло 313 тис. підприємців, із них близько 40 тис. — юридичні особи.
Коментарі - 7
У депутатов всё хорошо жизнь сытная и обеспеченная судя по принятию таких законов.
Железняк судя по всему счастлив.
Ваш кандидат-Дет Мороз.