Кабінет міністрів змінив наглядову раду Укрексімбанку

Кабінет міністрів призначив новий склад незалежних членів наглядової ради державного Укрексімбанку . Відповідне розпорядження № 474-р від 30 травня оприлюднено на офіційному урядовому порталі, повідомляє Бізнес Цензор.

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Незалежні члени наглядової ради

Згідно із документом, незалежними членами наглядової ради Укрексімбанку призначено:

Сільвію Юмі Ганссер-Поттс;

Развана Мунтеану;

Роберта С. Коссманна;

Енгіна Акчакочу;

Футала Ростислава Богдановича.

Водночас припинено повноваження Дімітрі Чічло, Ласло Урбана, Оляни Гордієнко, Сергія Коновця та Владислава Винярського.

Серед незалежних членів зберіг своє місце у наглядовій раді «Укрексімбанку» Домінік Меню, у якості представників держави до неї також входять Вікторія Страхова, Юрій Буца та Юрій Терентьєв.

Строк повноважень

Строк повноважень нових членів наглядової ради становитиме три роки з дати вступу на посаду, голову Укрексімбанку Сергія Єрмакова уповноважено підписати відповідні договори.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2022 році за підсумками роботи найбільші збитки отримав Сенс Банк (Альфа-Банк) — 6,97 млрд грн, а також державні Укрексімбанк (6,89 млрд грн) та Укргазбанк (2,76 млрд грн).