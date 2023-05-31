Кабінет міністрів змінив наглядову раду Укрексімбанку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

31 травня 2023, 16:04 Читать на русском

Кабінет міністрів змінив наглядову раду Укрексімбанку

Кабінет міністрів призначив новий склад незалежних членів наглядової ради державного Укрексімбанку. Відповідне розпорядження № 474-р від 30 травня оприлюднено на офіційному урядовому порталі, повідомляє Бізнес Цензор.

Кабінет міністрів призначив новий склад незалежних членів наглядової ради державного Укрексімбанку.
Фото: graty.me

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Незалежні члени наглядової ради

Згідно із документом, незалежними членами наглядової ради Укрексімбанку призначено:

  • Сільвію Юмі Ганссер-Поттс;
  • Развана Мунтеану;
  • Роберта С. Коссманна;
  • Енгіна Акчакочу;
  • Футала Ростислава Богдановича.

Водночас припинено повноваження Дімітрі Чічло, Ласло Урбана, Оляни Гордієнко, Сергія Коновця та Владислава Винярського.

Серед незалежних членів зберіг своє місце у наглядовій раді «Укрексімбанку» Домінік Меню, у якості представників держави до неї також входять Вікторія Страхова, Юрій Буца та Юрій Терентьєв.

Строк повноважень

Строк повноважень нових членів наглядової ради становитиме три роки з дати вступу на посаду, голову Укрексімбанку Сергія Єрмакова уповноважено підписати відповідні договори.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2022 році за підсумками роботи найбільші збитки отримав Сенс Банк (Альфа-Банк) — 6,97 млрд грн, а також державні Укрексімбанк (6,89 млрд грн) та Укргазбанк (2,76 млрд грн).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
bonv
bonv
31 травня 2023, 17:20
#
Щирі українці:)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами