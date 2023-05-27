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27 травня 2023, 17:37 Читать на русском

Hyundai та LG Energy побудують у США завод з виробництва батарей для електромобілів за $4,3 млрд

Корейські компанії LG Energy та Hyundai Motor спільно побудують завод із виробництва акумуляторних батарей для електромобілів у США. У проект компанії інвестують $4,3 млрд. Про це повідомляє Reuters.

Корейські компанії LG Energy та Hyundai Motor спільно побудують завод із виробництва акумуляторних батарей для електромобілів у США.
Фото: wikipedia.org

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Кожна з компаній матиме 50% часток у спільному підприємстві, яке розпочне будівництво нового заводу у другій половині 2023 року.

Новий виробничий комплекс буде розташований у штаті Джорджія, де Hyundai також будує свій перший у США завод із виробництва екологічно чистих автомобілів.

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Очікується, що завод із виробництва акумуляторів почне працювати не раніше 2025 року. Після запуску виробництва на повну потужність він зможе виробляти батареї загальною ємністю 30 ГВт-год щорічно, що достатньо для забезпечення виробництва 300 000 електрокарів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
27 травня 2023, 19:05
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Американский бизнесмен Илон Маск построил завод
по выпуску электромобилей Tesla в Китае.

Китайские компании планируют строить заводы
по производству аккумуляторных батарей
и электромобилей в США.
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