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27 травня 2023, 13:05 Читать на русском

BMW представила електромобіль 5 серії із запасом ходу понад 500 км (фото)

Цього тижня німецький автовиробник BMW оголосив, що восьме покоління седана 5 серії матиме електричну версію i5, а також оновлений бензиновий еквівалент. Про це повідомляє The Verge.

Цього тижня німецький автовиробник BMW оголосив, що восьме покоління седана 5 серії матиме електричну версію i5, а також оновлений бензиновий еквівалент.
Фото: BMW

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Як у випадку 4 серії та 7 серії, компанія створює електричну версію на тій самій платформі, що й наявні бензинові версії. При цьому в електромобілях компанія не відмовляється від марних фірмових великих радіаторних решіток.

Комплектації

Електрична 5 серія випускається у двох комплектаціях:

  • i5 eDrive40 із заднім приводом, потужністю 335 кінських сил, який дозволяє розігнати авто до 60 миль на годину (96,6 км/год) за 6 секунд.;
  • спортивний i5 M60 xDrive з повним приводом, потужністю 601 к.с. і розгоном до 60 миль на годину (96,6 км/год) за 3,8 секунди.

В обох випадках максимальна швидкість обмежена електронікою на рівні 120 миль на годину (193,1 км/год).

Акумуляторна батарея

Акумуляторна батарея місткістю 81,2 кВт-год дозволить i5 проїхати без підзарядки до 516 км (вимірювання на основі стандарту WLTP). Підтримується швидке заряджання потужністю до 205 кВт, яке дозволяє зарядити акумулятор з 10% до 80% приблизно за 30 хвилин.

Нові функції

Електричні версії 5 серії стануть одними з перших, у яких будуть представлені нові функції BMW для водіння на автомагістралі без допомоги рук. Автомобіль також може запропонувати змінити смугу руху, а як підтвердження маневру водію буде достатньо подивитися у зовнішнє дзеркало.

Разом з тим BMW переробила свою інформаційно-розважальну систему і вперше включила в неї автомобільні ігри. Ряд ігор доступний, коли автомобіль припаркований, що допоможе скоротити час, наприклад, під час заряджання. У припаркованих автомобілях також буде доступна функція перегляду потокового відео.

Ціна

Ціна BMW i5 eDrive40 починається з позначки $67 795, тоді як вартість потужнішої моделі i5 M60 xDrive стартує з $85 095.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
27 травня 2023, 13:06
#
І ціна відповідна:)
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