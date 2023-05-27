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27 травня 2023, 14:01 Читать на русском

Наступного року офіційний курс гривні знизиться до 43 грн/$ — прогноз

В найближчі роки офіційний курс гривні знижуватиметься, за підсумками наступного року він сягне 43 грн/$. — такий прогноз озвучив директор з інвестицій та голова департаменту R&D в Capital Times Артем Щербина під час конференції з інвестицій «Invest Talk Summit».

В найближчі роки офіційний курс гривні знижуватиметься, за підсумками наступного року він сягне 43 грн/$. — такий прогноз озвучив директор з інвестицій та голова департаменту R&D в Capital Times Артем Щербина під час конференції з інвестицій «Invest Talk Summit».

Як зміниться курс

Відповідно до прогнозу Capital Times, середній офіційний курс гривні за підсумками 2024 року становитиме 41,8 грн/$, а на кінець року знизиться до 43 грн/$. У 2025 гривня продовжить слабшати, відповідно до прогнозу її середній курс становитиме 43,6 грн/$, а завершить рік на рівні 44 грн/$.

Які фактори впливатимуть на курс

Зміна регулювання

Артем Щербина назвав три основні фактори, які найбільше впливатимуть на курс гривні. Головний — це регулювання ринку Нацбанком. За прогнозами експерта, вже до кінця року НБУ:

  • надасть можливість юридичним особам обслуговувати свої боргові зобов'язання в валюті;
  • запровадить продаж безготівкової валюти за ринковим курсом;
  • знизить облікову ставку до діапазону 20−23% річних.

«Поки що ми знаходимось в лещатах, але зняття обмежень впливатиме на валютний ринок. Дуже довго у нас були обмеження і ми не знаємо як він відреагує коли вони будуть зняті, яким буде попит на валюту», — говорить Щербина.

Також експерт зазначає, що є приклад великої кількості валют, що не є резервними, як, наприклад, польський злотий чи мексиканське песо, які проявляють хронічну слабкість до ключових валют навіть за відсутності війни або сильних економічних потрясінь. Це теж вказує на можливість ослаблення гривні.

Економічна ситуація

Ключові прогнози передбачають в наступні роки економічне зростання України. Разом з тим Щербина звертає увагу, на суттєву зміну нинішньої структури української економіки. Частка державного управління у ВВП зросла з 7% у 2021 р. до 24% минулого року і, за прогнозом, складе 29% у цьому. На зростання цього показника вплинуло суттєве зростання військових витрат.

«Якщо ми із статистики ВВП приберемо все, що пов'язано із оборонним сектором, то виявиться, що економіка України впала минулого року на 50%. Економіка України знаходиться в шоковому стані. У видатках бюджету оборона зараз займає 51%», — зазначає експерт.

Оскільки ж бюджет України розраховується у гривні, а іноземна допомога, від якої значною мірою залежить його наповнення, надходить у валюті — уряду вигідне ослаблення гривні.

Відновлення України

Фактором, який підтримуватиме відносну стабільність курсу в довгостроковій перспективі стане повернення українців з-за кордону та зростання іноземних інвестицій. Саме тому, пояснює Щербина, він не очікує що курс просяде до 50 чи 70 грн/$.

Про Invest Talk Summit

27 травня розпочала роботу конференція з інвестицій «Invest Talk Summit», організована сайтом «Мінфін» за підтримки Академії «Мінфіну» та Finance.ua.

У конференції беруть участь інвестори, власники провідних українських компаній, керівники та експерти у сфері фінансів. Вони обговорюватимуть поточну ситуацію в економіці та прогнози її подальшого розвитку, а також дадуть свої рекомендації щодо інвестицій на ринку нерухомості, криптовалют, збалансування інвестиційного портфелю тощо.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+28
AleksandrBank
AleksandrBank
27 травня 2023, 14:56
#
Пальцем в небо!
+
0
Kankakee
Kankakee
27 травня 2023, 15:06
#
Це ж було вже — після 14 ВВП впало на 50% і гривня подешевшала втричі 🤷 Іноземні інвестиції зростуть якщо нас візьмуть до ЄС, але для цього перейти до ринкової економіки тобто припинити дотації на війну по 3−4 млрд $ на місяць, і встановити ринковий курс гривні і зрозуміло що це має відбутися після війни (принаймні після закінчення її гарячої фази). Але НБУ після такого не зможе витримати курс, а ЄС завищенниц курс не вигідний теж. Тож не факт що гривня не обвалиться до 50 грн за долар 🙀. І хоча цей прогноз Щербина і помірний але теж пророкує обвал в найближчі півроку з 37 до 41 🙈
+
+13
Qwerty1999
Qwerty1999
27 травня 2023, 15:30
#
Прикольно, что аналитики всех мастей прогнозируют курс валюты
исключительно на 2024 и 2025 годы, а вот на осень и конец 2023 года
они не способны ничего вразумительного написать…
+
0
bonv
bonv
27 травня 2023, 16:04
#
На те вони і прогнози:)))
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