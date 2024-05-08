Чистий прибуток BMW у першому кварталі знизився на 19%

У першому кварталі 2024 року чистий прибуток німецького автовиробника Bayerische Motoren Werke AG (BMW) знизився на 19% — до 2,95 млрд євро порівняно з 3,66 млрд євро за аналогічний період попереднього року. Про це йдеться у звіті BMW.

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EBIT (Операційний прибуток) впав на 25%, до 4,05 млрд євро з 5,38 млрд євро роком раніше. Консенсус-прогноз аналітиків, зібраний самої BMW, припускав, що EBIT становитиме 3,96 млрд євро.

Маржа EBIT зменшилася до 11,4% з 13,9%, перевищивши прогноз ринку на 10,8%.

Квартальний виторг BMW зменшився на відсоток і склав 36,61 млрд євро проти 36,85 млрд євро роком раніше.

Продажі

Продажі автомобілів BMW, MINI та Rolls-Royce у минулому кварталі збільшилися на 1,1%, до 594,533 тис., завдяки високому попиту на них у Європі.

Реалізація електромобілів підскочила на 28%, до 82,689 тис. одиниць, які частка у загальному обсязі продажів збільшилася до 13,9% з 11% роком раніше.

Продаж мотоциклів BMW знизився на 3,1% — до 46,434 тис. одиниць.

Маржа EBIT в автомобільному сегменті у першому кварталі склала 8,8% проти 12,1% роком раніше. Експерти в середньому прогнозували цей показник на рівні 9,2%. BMW, як і раніше, очікує, що маржа EBIT у 2024 році складе 8−10%.

Компанія також прогнозує невелике зниження доподаткового прибутку за підсумками всього року після його зниження на 19% у першому кварталі.

Падіння акцій

Акції BMW дешевшають у ході торгів у середу, 8 травня (-3,02%). З початку 2024 року їхня вартість знизилася на 1,5%.