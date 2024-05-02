Електронний учнівський квиток для безкоштовного проїзду відтепер можна замовити в міському застосунку Київ Цифровий. Водночас наявні пластикові картки продовжують діяти. Про це повідомили у Київ Цифровий.
2 травня 2024, 13:52
У застосунку «Київ Цифровий» з’явився електронний учнівський квиток
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Як замовити квиток
Для замовлення електронного квитка необхідно:
- оновити застосунок;
- вибрати сервіс «Замовлення учнівського», заповнити дані учня та замовити цифровий квиток;
- отримати номер і пін-код учнівського, щойно навчальний заклад підтвердить дані;
- додати учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі «Транспортна карта».
Якщо пластиковий учнівський уже додано в застосунок, то можна одразу перейти в його налаштування і перетворити на цифровий. Якщо в дитини поки немає смартфона, можна замовити пластиковий учнівський проїзний до електронного.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі