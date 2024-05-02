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2 травня 2024, 13:52

У застосунку «Київ Цифровий» з’явився електронний учнівський квиток

Електронний учнівський квиток для безкоштовного проїзду відтепер можна замовити в міському застосунку Київ Цифровий. Водночас наявні пластикові картки продовжують діяти. Про це повідомили у Київ Цифровий.

Електронний учнівський квиток для безкоштовного проїзду відтепер можна замовити в міському застосунку Київ Цифровий.

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Як замовити квиток

Для замовлення електронного квитка необхідно:

  • оновити застосунок;
  • вибрати сервіс «Замовлення учнівського», заповнити дані учня та замовити цифровий квиток;
  • отримати номер і пін-код учнівського, щойно навчальний заклад підтвердить дані;
  • додати учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі «Транспортна карта».

Якщо пластиковий учнівський уже додано в застосунок, то можна одразу перейти в його налаштування і перетворити на цифровий. Якщо в дитини поки немає смартфона, можна замовити пластиковий учнівський проїзний до електронного.

Джерело: Мінфін
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