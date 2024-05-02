У квітні 2024 року лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом продовжив утримувати Renault Duster. Про це повідомляє Укравтопром.
2 травня 2024, 14:36
Названі найпопулярніші авто на українському ринку у квітні
«За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% квітневого ринку нових легкових авто», — йдеться в повідомленні.
Найпопулярніші авто
До ТОП-10 легковиків квітня 2024 року, за версією Укравтопрому, увійшли:
- Renault Duster — 484 од.;
- Toyota RAV-4 — 393 од.;
- Mazda CX5 — 220 од.;
- KIA Sportage — 189 од.;
- Volkswagen ID.4 — 141 од.;
- BMW X3 — 131 од.;
- Hyundai Tucson — 129 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado — 125 од.;
- Volkswagen Touareg — 123 од.;
- Suzuki Vitara — 107 од.
Джерело: Мінфін
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