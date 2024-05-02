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2 травня 2024, 14:36

Названі найпопулярніші авто на українському ринку у квітні

У квітні 2024 року лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом продовжив утримувати Renault Duster. Про це повідомляє Укравтопром.

У квітні 2024 року лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом продовжив утримувати Renault Duster.
Фото: renault.ua

«За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% квітневого ринку нових легкових авто», — йдеться в повідомленні.

Найпопулярніші авто

До ТОП-10 легковиків квітня 2024 року, за версією Укравтопрому, увійшли:

  • Renault Duster — 484 од.;
  • Toyota RAV-4 — 393 од.;
  • Mazda CX5 — 220 од.;
  • KIA Sportage — 189 од.;
  • Volkswagen ID.4 — 141 од.;
  • BMW X3 — 131 од.;
  • Hyundai Tucson — 129 од.;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 125 од.;
  • Volkswagen Touareg — 123 од.;
  • Suzuki Vitara — 107 од.
Джерело: Мінфін
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