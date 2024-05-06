Закордонні підрозділи паспортного сервісу відновили видачу готових документів, але в тестовому режимі. Про це йдеться у повідомленні центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс».
6 травня 2024, 18:30
Паспортний сервіс відновив видачу документів за кордоном, але в тестовому режимі
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«Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі», — пише паспортний сервіс.
Зокрема осіб, які очікують на видачу готовий документів, закликали дотримуватись правил:
- мати SMS-повідомлення про готовність паспорта;
- мати при собі документ, який посвідчуватиме особу заявника. Мова йде також й про електронний паспорт у застосунку «Дія»;
- пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.
Джерело: Мінфін
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