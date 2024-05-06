Паспортний сервіс відновив видачу документів за кордоном, але в тестовому режимі

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«Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі», — пише паспортний сервіс.

Зокрема осіб, які очікують на видачу готовий документів, закликали дотримуватись правил: