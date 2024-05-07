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7 травня 2024, 9:59

Apple планує випустити складані MacBook та iPhone. Що відомо

Apple почне масове виробництво 20,3-дюймового ноутбуку наприкінці 2025 року, а складаного iPhone — наприкінці 2026 року. Про це повідомляє 9to5Mac з посиланням на дані аналітика Haitong International Securities Джеффа Пу.

Apple почне масове виробництво 20,3-дюймового ноутбуку наприкінці 2025 року, а складаного iPhone — наприкінці 2026 року.

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За словами аналітика, Apple прискорила свою роботу над складними пристроями. Раніше від різних джерел стало відомо, що це буде гібрид MacBook чи iPad із двома екранами.

Крім цього, вже наприкінці 2026 року на ринку має дебютувати складаний iPhone, для якого розглядають два варіанти екрана: 7,9 дюйма і 8,3 дюйма. Це діагональ у розкладеному стані.

За словами аналітика, зараз «видимість» пристроїв сильно зросла і складані пристрої представлятимуть «нову лінійку для Apple», орієнтовану на «ринок надвисокого класу».

Інший відомий аналітик — Мін-Чі Куо, раніше повідомляв, що Apple працює над 20,3-дюймовим складним ноутбуком, випуск якого запланований на 2027 рік.

Джерело: Мінфін
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