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8 травня 2024, 19:13

Що заважає створити фонд соціального житла і як планують вирішити це питання

В Україні готують передумови для створення фонду житла соціального призначення, яке неможливо буде приватизувати. Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

В Україні готують передумови для створення фонду житла соціального призначення, яке неможливо буде приватизувати.
Фото: freepik.com

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Відповідний законопроєкт почали готувати, не чекаючи прийняття основоположного, рамкового закону «Про основні засади житлової політики».

За словами Шуляк, здійснення ефективної житлової політики неможливе без підгрунтя з житлового фонду, який буде у власності громад. Нині 98% всього житлового фонду знаходиться у приватній власності, тому для забезпечення потреб у житлі своїх мешканців громадам оперувати нічим.

Це стало результатом масштабної приватизації у 90-тих роках минулого століття. Тому для створення і успішного функціонування житлового фонду соціального призначення, з якого зокрема надаватиметься житло для соціальної оренди, приватизацію житла потрібно заборонити.

«Житло соціального призначення в країнах ЄС знаходиться у державній і комунальній власності, там не проводилося приватизації, як в Україні, тому там, на відміну від України, є чим розпоряджатися. Нам цей крок теж важливо зробити — заборонити приватизацію соціального житла, оскільки без цієї норми нове житлове законодавство не запрацює», — пояснила Шуляк.

Вона також додала, що відміна приватизації цього різновиду житла може стати причиною запеклих дебатів і популізму, оскільки багато хто з представників Верховної Ради буде відстоювати діючий житловий кодекс, переважна більшість норм якого за висновком міжнародних експертів абсолютно неефективні, оскільки безнадійно застарілі.

Поява житлового фонду соціального призначення, норма про відміну приватизації житла з нього проекти, які з допомогою цього інструменту будуть реалізовуватися у сфері нової житлової політики — головна тема другого законопроєкту, який стане частиною реформи житлової політики.

За словами Шуляк, розробку цього законопроєкту — «Про житловий фонд соціального призначення», вже розпочали, не чекаючи фіналізації і прийняття рамкового законопроєкту «Про основні засади житлової політики».

Вона також додала, що, як свідчить міжнародна практика, житловий фонд соціального призначення повинен бути максимально сталим. Саме тому, приватизація такого житла неможлива.

При цьому проведення цієї реформи є не просто вимогою часу, а і вимогою євроінтеграційних зобов'язань України, а також умовою отримання фінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility, перший транс якої Україна отримала в березні.

Джерело: Мінфін
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