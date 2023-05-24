Зміна географії інвестицій українських інвесторів: які ринки є актуальними для них нині

Географія інвестицій українських інвесторів у нерухомість дещо змінилася. Не всі наважуються зараз вкладати гроші в об'єкти на території України: такі інвестиції мають суттєві ризики. І все ж таки можливості інвестицій в українську нерухомість збереглися: забудовники продовжують зводити і здавати в експлуатацію новобудови. Ті, хто не хоче сильно ризикувати, шукають нові ринки для вигідного вкладення коштів.

Популярні напрямки інвестування у нерухомість

Інвестування у нерухомість користується популярністю. Якщо інвестор заходить у проект на початковій стадії, то на фінальному етапі будівництва об'єкта вартість активу може зрости від 15−20% у доларах залежно від класу, розташування та інших параметрів. До того ж первинна нерухомість у вигляді квартири високоліквідна, тобто продати її можна досить швидко і легко.

Інвестувати в нерухомість можна як на українському, так і зарубіжному ринку. На українському ринку інвестори найчастіше обирають столичні об'єкти як ті, що пропонують максимальну вигоду. У Києві не проблема знайти новобудову, у який можна вкластися на початковій стадії будівництва. До того ж, є вибір надійних компаній, які вже успішно здали багато об'єктів.

Якщо говорити про закордонний ринок, найпопулярнішим напрямком вважається Дубай. Емірат розвивається активними темпами та постійно пропонує нові інвестиційно привабливі об'єкти. Інвестувати в Дубаї можна в нові будинки з метою подальшого перепродажу апартаментів, а також з метою подальшого здавання об'єкта в оренду приїжджим або місцевим мешканцям.

Ринок нерухомості в Україні: актуальна ситуація

Після суттєвого спаду цін у гривневому еквіваленті на первинне житло в Україні влітку 2022 року ринок нерухомості потроху стабілізувався. Приблизно із середини осені минулого року ціни на квартири у новобудовах перестали так активно зростати. І все-таки про стабільність говорити ще дуже рано. Все залежить від конкретного міста та ситуації у ньому.

Станом на квітень 2023 року середні ціни на новобуд у містах України виглядали так:

Київ — 48 000 грн/м², Київська область — 34 000 грн/м²;

Львів — 45 900 грн/м²;

Дніпро — 41 700 грн/м²;

Одеса — 37 200 грн/м²;

Запоріжжя — 35 000 грн/м²;

Вінниця — 34 000 грн/м²;

Полтава — 31 000 грн/м²;

Миколаїв — 28 700 грн/м²;

Харків — 25 200 грн/м²;

Івано-Франківськ — 25 000 грн/м².

Перші угоди купівлі-продажу нерухомості з початком повномасштабної війни почали укладати лише у травні, коли знову відкрилися реєстри. За весь 2022 рік було укладено 100 710 договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків проти 325 174 договорів у 2021 році. Цього року ситуація трохи краща, але до минулих показників ще далеко.

Попит на нерухомість поки не повернувся до рівня перед повномасштабним вторгненням. Щоб підвищити попит, забудовникам доводиться йти на поступки:

робити знижки у розмірі 15−20% за повної оплати;

запускати акції на купівлю конкретних об'єктів із знижкою 5−15 тисяч доларів;

пропонувати бонуси покупцям, наприклад, ремонт квартири, кухня у подарунок тощо.

Знижки пропонують і на вторинному ринку нерухомості, але тут дуже індивідуально. Якщо продавець планує назавжди залишити Україну і хоче якнайшвидше продати квартиру, можна розраховувати на суттєву поступку. Але торгуватися можна у будь-якому разі.

Водночас точаться розмови про швидкий обвал ринку нерухомості в Україні. Невтішні прогнози призводять до того, що деякі продавці знижують ціни на квартири, щоби швидше продати об'єкти і не втратити гроші через обвал. Така ситуація вигідна великим інвесторам. Вони спеціально нагнітають обстановку, щоб збивати ціни та купувати об'єкти за зниженою вартістю.

Чому купівля нерухомості в Україні може стати вигідною інвестицією

Багато інвесторів, які розглядали ринок нерухомості України для вкладення коштів, змінили свої плани з початком повномасштабної війни. Це не дивно, адже ризики високі, а чи є вигода від таких інвестицій невідомо.

І все ж будь-яка криза — це не лише ризики, а й можливості, і не варто забувати про це. У перспективі придбання української нерухомості може стати вдалою інвестицією, яка суттєво збільшить фінансовий стан інвестора. «Купівля квартири — непоганий спосіб зберегти заощадження, накопичені в готівці. Гроші, вкладені в новобудови, матимуть цінність, особливо в довгостроковій перспективі, а ось інфляція, що росте, знецінює їх з високою швидкістю. І у валюті в тому числі», — заявляє СЕО одного з найбільших агентств нерухомості в Києві, Євгенія Тимофієнко.

Щодо цін, вони можуть здаватися високими. Але з реальним покупцем продавці та забудовники охоче йдуть на поступки, пропонуючи знижку. Це дозволяє укласти угоду на дуже вигідних умовах.

До того ж нерухомість — це довгострокові вкладення. Ніхто не чекає від цих інвестицій дохід вже за пару місяців. Експерти з нерухомості з АН «Mayak» вважають, що перспективи ринку досить непогані: «Зараз формується досить великий відкладений попит на купівлю житла, який стимулюватиме зростання цін. Після війни повернеться попит на оренду. Зростуть орендні ставки та відповідно збільшиться інвестиційна привабливість квартир під оренду. А ще українці повертатимуться додому, що теж може позитивно вплинути на попит на купівлю та оренду житла».

Але важливо розуміти, що інвестиції у нерухомість не гарантують успіху. Важливо вивчити ринок, шукати об'єкти з досвідченими фахівцями та обов'язково диверсифікувати інвестиційний портфель.

Інвестиції у нерухомість в ОАЕ

Українські інвестори все більше придивляються до закордонних ринків нерухомості з огляду на нестабільну ситуацію в Україні. ОАЕ — одна з найпопулярніших країн для інвестицій у нерухоме майно останнім часом. Найчастіше увага інвесторів зупиняється на Дубаї.

Чому варто розглянути ринок нерухомості Дубая для інвестицій у нерухомість:

стабільна економіка — в ОАЕ стабільна економіка, що зростає, країна знаходиться на 7-му місці за рівнем ВВП на душу населення при середній зарплаті 7 000 доларів на місяць;

розвинена інфраструктура — уряд постійно покращує умови життя, щоб проживання в країні було комфортним;

високий рівень безпеки — у Дубаї низький рівень злочинності та ефективна правова система, тому емірат вважається одним із найбезпечніших міст у світі;

вигідні податкові умови — в ОАЕ, у тому числі в Дубаї, більшість сфер діяльності не оподатковується, крім того, немає податку на прибуток від бізнесу та особистий прибуток;

туристична привабливість — у 2022 році Дубай відвідало майже 14,5 мільйонів туристів.

Купувати нерухомість в ОАЕ ще й зручно, оскільки угоду можна здійснити віддалено. Покупцеві необов'язково приїжджати до країни для пошуку об'єкта та укладання угоди. Всю процедуру, зокрема оформлення документів, може взяти на себе брокер.

Переваги інвестицій в об'єкти в Дубаї

Дубай пропонує широкі здібності для інвесторів. В еміраті доступний великий та різноманітний вибір нерухомості на будь-які фінансові можливості. Можна придбати недорогу студію і здавати в оренду або купити апартаменти на початковій стадії будівництва і продати їх за вищою ціною після здачі будинку в експлуатацію.

Які можливості та переваги дають інвестиції в об'єкти Дубая:

різноманітність житла — в еміраті можна купити квартиру, апартаменти, таунхаус, віллу, готель, комерційну нерухомість, причому щороку забудовники здають десятки тисяч нових об'єктів;

високий попит на оренду і купівлю — експерти прогнозують, що в 2023 році попит на житло в Дубаї зросте більш ніж на 5% порівняно з попереднім роком у зв'язку з потоком туристів та іммігрантів, що постійно збільшується;

фінансовий зиск — дохідність від довгострокової оренди стабільна і досить висока, вона сягає близько 6,5% річних за всіма типами житлової нерухомості в Дубаї, при цьому на перепродажі можна заробити від 10 до 200% залежно від об'єкту.

Дубай вже заробив імідж світового та надійного інвестиційного центру. Прекрасна інфраструктура, надання візи резидента, податкові пільги, попит і пропозиція, що постійно зростають, висока прибутковість — все це вагомі причини вкласти свої кошти в нерухомість Дубая. Крім цього, в еміраті досить просто оформити іпотеку на покупку квартири, апартаментів, вілли або іншого об'єкта.

Купівля нерухомості у Дубаї за допомогою брокера

Інвесторам, які лише придивляються до ринку нерухомості ОАЕ, може бути складно самостійно розібратися у всіх нюансах купівлі об'єкта в іншій країні. У таких випадках правильним рішенням буде звернутися до досвідченого брокера.

Знайти експерта у сфері інвестицій у дубайську нерухомість можна і в Україні. Відоме на українському ринку агенція «Маяк» має своє представництво в ОАЕ — Mayak Real Estate.

Агентство нерухомості в Дубаї Mayak Real Estate працює понад 10 років і має портфоліо з більш ніж 150 проектів. «Ми пропонуємо допомогу не лише з вибором об'єкта для вигідної інвестиції, його покупкою та повним оформленням документів. У переліку наших послуг також є управління нерухомістю у Дубаї. Ми допомагаємо купити квартиру чи віллу, розробити дизайн інтер'єру, зробити ремонт, а потім вигідно здати в оренду чи продати об'єкт. Супроводжуємо клієнтів і при оформленні іпотеки» — ділиться СЕО компанії Євгенія Тимофієнко. Інвестиційні стратегії, розроблені брокерами агентства, приносять вдвічі більше прибутку.

Підходити до питання інвестицій важливо комплексно, розглядаючи як ситуацію на ринку, так і переваги та недоліки конкретного об'єкта нерухомості. Інвестиції в українську нерухомість, зокрема в об'єкти, і в нерухомість в ОАЕ, особливо в Дубаї, можуть стати вигідним і надійним варіантом для українців. Головне, підійти до цього питання правильно і заручитися підтримкою досвідчених фахівців