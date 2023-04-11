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11 квітня 2023, 14:30 Читать на русском

Інвестиції у S&P500: що насправді купують інвестори

Сукупно частку акцій Apple і Microsoft в американському фондовому індексі широкого ринку S&P 500 припадає 13,3%, що є найвищим значенням за останні 45 років. Про те, в які компанії насправді вкладають ті, хто інвестує в цей індекс, які вигоди та ризики отримують натомість, «Мінфіну» розповів інвестиційний експерт та лектор навчальних курсів у «Біржовому університеті» Руслан Демус.

Сукупно частку акцій Apple і Microsoft в американському фондовому індексі широкого ринку S&P 500 припадає 13,3%, що є найвищим значенням за останні 45 років.

S&P500 — готовий диверсифікований портфель акцій

Фондовий індекс S&P500 — один із найвідоміших у світі. Проте акції цьому індексі розподілені нерівномірно: що більше капіталізація компанії, то більший вплив вона має індекс і, навпаки.

Саме тому питома вага акцій Apple Inc. (AAPL), «Microsoft Corp.» (MSFT) та «Amazon.com Inc» (AMZN) перевищує 15%, сумарна вага акцій, які займають перші 10 позицій, становить майже 30% від усього індексу S&P500.

Джерело: https://www.slickcharts.com

Фондовий індекс регулярно оновлюється. Як наслідок, інвестувавши в S&P500 ми отримуємо актуальний портфель без необхідності вносити зміни власноруч. Наприклад, у грудні 2020 року до нього включили акції Tesla Inc (TSLA). Як правило, це позитивно впливає на ціну та обсяг торгів такими акціями: їх змушена купувати велика кількість фондів, які повторюють структуру базового індексу.

Довгостроково фондовий ринок завжди зростає, тому корекції (тимчасові зниження) на такому тимчасовому горизонті є своєрідним дисконтом. Насамперед він буде привабливим для інвесторів, які розміщують вільні кошти на період не менше 3−5 років. Аналізуючи прибутковість S&P500 за попередні 20 років, бачимо, що лише 3 роки були збитковими, тоді як решта періодів приносила інвесторам прибуток.

Джерело: https://www.slickcharts.com

Середня прибутковість S&P500 становить 10−11% річних, тому навіть з урахуванням інфляції на рівні 2021 та 2022 років така інвестиція залишалася прибутковою.

Джерело: https://www.slickcharts.com

Інвестування у фондовий індекс S&P500 також передбачає виплату дивідендів.

Джерело: https://www.dividend.com

Як інвестувати в індекс S&P500

Найпростішим способом є покупка відповідного ETF (Exchange Traded Fund, у перекладі «Фонд, що торгується на біржі»). Вони повторюють структуру базового індексу, тому дозволяють інвесторам отримувати практично таку ж прибутковість. Такі фонди є ліквідними, мають низький поріг входу та передбачають невисокі комісії.

Існує багато біржових фондів (ETF), які дозволяють інвестувати в S&P500, але до найвідоміших відносяться:

1. SPDR S&P 500 ETF Trust (тикер «SPY») — це найбільший і найпопулярніший ETF, який відображає фондовий індекс S&P500.

Джерело: https://www.etf.com

2. Vanguard S&P 500 ETF (тікер «VOO») — також повторює структуру індексу S&P 500, але має нижчий Expense Ratio (рівень комісій), ніж більшість його конкурентів.

3. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (тикер «RSP») є цікавою альтернативою, оскільки він відображає структуру індексу S&P500, але з рівномірним розподілом активів, привласнюючи кожній компанії однакову вагу.

Джерело: https://www.etf.com

Кожен із цих ETF має свої унікальні характеристики, вартість та комісії, тому спочатку важливо провести ретельний аналіз.

Які плюси та мінуси інвестування в S&P500

Інвестування у фондовий індекс S&P500 може бути прибутковим, проте потрібно враховувати основні переваги та недоліки

Переваги

  1. Широка диверсифікація та порівняно невисокі ризики. Індекс S&P500 включає акції компаній, що належать до різних секторів економіки: технології, енергетика, фінанси, охорона здоров'я тощо.
  2. Висока ліквідність. Індекс S&P500 є одним із найпопулярніших, що дозволяє інвесторам легко купувати та продавати його.
  3. Висока прибутковість. Середньорічна прибутковість індексу S&P500 суттєво перевищує прибутковість альтернативних інструментів (депозитів та державних облігацій).
  4. Невисокі комісії та низький вхідний поріг. На момент написання статті, ETF SPY торгувався на рівні $401 (це на +60% вище, ніж 3 роки тому). Немає переплат на комісіях порівняно з активним управлінням портфелем.

Недоліки

  • Нерівномірність розподілу активів. Як згадувалося вище, майже 30% від усього індексу зосереджено лише у 10 компаніях із 500. Таким чином, існує залежність динаміки індексу від найбільших компаній, які його формують.
  • Потребує терпіння. Для отримання оптимального результату краще інвестувати терміном не менше 3−5 років.
  • Залежність економіки США. Індекс S&P500 передбачає інвестування лише в американські компанії, тому є залежність від економіки США. Проте вона залишається економікою № 1 у світі.

Інвестування у фондовий індекс S&P500 може бути оптимальним, насамперед, для інвесторів, які мають на меті захист коштів від інфляції та пасивне збільшення капіталу в довгостроковій перспективі. Інвестиції на короткі терміни можуть підвищувати ризики.

З чого слід розпочати

Перед тим, як ви приймете остаточне рішення щодо інвестування в індекс S&P500, вам слід відповісти на кілька запитань.

1. Який рівень дохідності є бажаним для вас?

Якщо ваша мета передбачає захист коштів від інфляції та пасивне збільшення капіталу при помірних ризиках, є сенс розглянути цей інструмент. Якщо ви орієнтуєтеся на агресивніші стратегії, слід формувати власний інвестиційний портфель з акцій окремих компаній. А консервативні інвестори можуть, навпаки, зосередитися на інвестуванні у державні та корпоративні облігації тощо.

Яку суму коштів ви інвестуєте?

Враховуючи середньорічну прибутковість на рівні 10−11%, для отримання відчутного прибутку потрібно інвестувати порівняно більшу суму коштів. Також можна регулярно реінвестувати дохід і вільні кошти.

Чи маєте ви необхідний досвід?

Купівля індексу не є дуже складною стратегією, проте потрібні мінімальні знання. Вони можуть знадобитися, наприклад, щодо оптимального моменту для усереднення позиції у разі корекцій тощо.

Які ризики ви допускаєте?

Довгостроково фондовий ринок завжди зростає, проте потрібно пам'ятати про можливі корекції, коли він знижується. Завдяки широкій диверсифікації індексу S&P500 такі ризики, звичайно ж, нижчі, ніж у разі інвестування в акції окремих компаній.

Також, варто пам'ятати про обернено пропорційну залежність між ризиком інвестиції та терміном інвестування в індекс: чим довший період, тим менші ризики.

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