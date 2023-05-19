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19 травня 2023, 18:00 Читать на русском

НБУ презентував обігову пам’ятну монету «Сили підтримки Збройних Сил України» (фото)

Сьогодні, 19 травня, у Національному банку відбулася презентація нової обігової пам’ятної монети «Сили підтримки Збройних Сил України». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Сьогодні, 19 травня, у Національному банку відбулася презентація нової обігової пам’ятної монети «Сили підтримки Збройних Сил України».
Фото: НБУ

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Ця монета за своїми характеристиками ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Водночас її реверс — тематичний, присвячений військовослужбовцям Сил підтримки Збройних Сил України.

Обігова пам’ятна монета «Сили підтримки Збройних Сил України» продовжує серію «Збройні Сили України».

На реверсі монети зображені емблема та гасло Сил підтримки ЗСУ: «Завжди поруч».

Аверс монети — ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту зображено номінал монети, рік карбування та герб України.

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Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета «Сили підтримки Збройних Сил України» є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів.

Реалізація таких монет як нумізматичної продукції банками-дистриб'юторами не здійснюватиметься. НБУ підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшого видавання їх клієнтам.

Прийматися ці монети від клієнтів також будуть як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн таких обігових пам’ятних монет.

Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети «Сили підтримки Збройних Сил України» буде сформована в спеціально оформлені ролики. Вони реалізовуватимуться з 25 травня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб'юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) як сувенірна продукція.

До ролика входитиме 25 обігових пам’ятних монет «Сили підтримки Збройних Сил України». На сувенірній упаковці ролику зображено емблему Сил підтримки Збройних сил України та стилізовану старовинну оборонну споруду — палісад. Тираж роликів — 20 тисяч штук.

Характеристики

  • Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом,
  • маса — 6,4 г,
  • діаметр — 23,5 мм,
  • тираж — 10 000 000 штук (у тому числі 500 000 штук — сувенірна продукція у вигляді спеціально оформлених роликів).
  • Гурт монети — рифлений.
  • Дизайн: Володимир Дем’яненко, Ольга Коваленко.
  • Скульптори: Володимир Дем’яненко, Володимир Атаманчук.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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