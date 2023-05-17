НБУ поповнив інтернет-магазин новими пам’ятними монетами (список)

Національний банк поповнив асортимент нумізматичної продукції свого інтернет-магазину новими пам’ятними монетами. Про це регулятор повідомив своїх клієнтів.

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«17 травня 2023 року, о 10:00 буде поповнено асортимент нумізматичної продукції», — йдеться в повідомленні.

Нові пам’ятні монети

Пам’ятна монета із золота «Тарас Шевченко»

Пам’ятна монета із золота «Ластівчине гніздо»

Пам’ятна монета із золота «Мальва»

Пам’ятна монета із золота «Терези»

Пам’ятна монета із золота «Калина червона»

Пам’ятна монета із золота «Діва»

Пам’ятна монета зі срібла «Рік Півня»

Пам’ятна монета зі срібла «Кушнір»

Пам’ятна монета зі срібла «Паралельні бруси»

Пам’ятна монета зі срібла «Змія»

Пам’ятна монета зі срібла «Феодосій Печерський»

Пам’ятна монета зі срібла «Марія Примаченко»

Пам’ятна монета зі срібла «70 років проголошення Карпатської України»

Пам’ятна монета зі срібла «Битва за Дніпро» (до 70-річчя визволення Києва від фашистських загарбників)

Пам’ятна монета зі срібла «Олександр Богомолець»

Пам’ятна монета зі срібла «70 років Київському національному торговельно-економічному університету»

Пам’ятна монета зі срібла «Телятко» у сувенірній упаковці

Пам’ятна монета з нейзильберу «В єдності — сила» у сувенірній упаковці

Пам’ятна монета з нейзильберу «Ой у лузі червона калина» у сувенірній упаковці

Набір із трьох монет у сувенірній упаковці «Державні символи України»

Пам’ятна медаль «100 років від дня заснування Українського державного банку»

Пам’ятна медаль «100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки»

Пам’ятна медаль «100 років Національній академії аграрних наук України».

Замовити нумізматичну продукцію НБУ можна на офіційному сайті інтернет-магазину регулятора.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська».