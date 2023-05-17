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17 травня 2023, 12:36 Читать на русском

НБУ поповнив інтернет-магазин новими пам’ятними монетами (список)

Національний банк поповнив асортимент нумізматичної продукції свого інтернет-магазину новими пам’ятними монетами. Про це регулятор повідомив своїх клієнтів.

Національний банк поповнив асортимент нумізматичної продукції свого інтернет-магазину новими пам’ятними монетами.
Фото: bank.gov.ua

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«17 травня 2023 року, о 10:00 буде поповнено асортимент нумізматичної продукції», — йдеться в повідомленні.

Нові пам’ятні монети

  • Пам’ятна монета із золота «Тарас Шевченко»
  • Пам’ятна монета із золота «Ластівчине гніздо»
  • Пам’ятна монета із золота «Мальва»
  • Пам’ятна монета із золота «Терези»
  • Пам’ятна монета із золота «Калина червона»
  • Пам’ятна монета із золота «Діва»
  • Пам’ятна монета зі срібла «Рік Півня»
  • Пам’ятна монета зі срібла «Кушнір»
  • Пам’ятна монета зі срібла «Паралельні бруси»
  • Пам’ятна монета зі срібла «Змія»
  • Пам’ятна монета зі срібла «Феодосій Печерський»
  • Пам’ятна монета зі срібла «Марія Примаченко»
  • Пам’ятна монета зі срібла «70 років проголошення Карпатської України»
  • Пам’ятна монета зі срібла «Битва за Дніпро» (до 70-річчя визволення Києва від фашистських загарбників)
  • Пам’ятна монета зі срібла «Олександр Богомолець»
  • Пам’ятна монета зі срібла «70 років Київському національному торговельно-економічному університету»
  • Пам’ятна монета зі срібла «Телятко» у сувенірній упаковці
  • Пам’ятна монета з нейзильберу «В єдності — сила» у сувенірній упаковці
  • Пам’ятна монета з нейзильберу «Ой у лузі червона калина» у сувенірній упаковці
  • Набір із трьох монет у сувенірній упаковці «Державні символи України»
  • Пам’ятна медаль «100 років від дня заснування Українського державного банку»
  • Пам’ятна медаль «100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки»
  • Пам’ятна медаль «100 років Національній академії аграрних наук України».

Замовити нумізматичну продукцію НБУ можна на офіційному сайті інтернет-магазину регулятора.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
aleksandr555889
aleksandr555889
17 травня 2023, 13:09
#
В кропивницькому ні в Ощадбанку ні Укргазбанку не буває зовсім ніяких монет!
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 травня 2023, 13:50
#
Для этого есть интернет-магазин НБУ: https://coins.bank.gov.ua/
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