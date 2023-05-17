Національний банк поповнив асортимент нумізматичної продукції свого інтернет-магазину новими пам’ятними монетами. Про це регулятор повідомив своїх клієнтів.
НБУ поповнив інтернет-магазин новими пам’ятними монетами (список)
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«17 травня 2023 року, о 10:00 буде поповнено асортимент нумізматичної продукції», — йдеться в повідомленні.
Нові пам’ятні монети
- Пам’ятна монета із золота «Тарас Шевченко»
- Пам’ятна монета із золота «Ластівчине гніздо»
- Пам’ятна монета із золота «Мальва»
- Пам’ятна монета із золота «Терези»
- Пам’ятна монета із золота «Калина червона»
- Пам’ятна монета із золота «Діва»
- Пам’ятна монета зі срібла «Рік Півня»
- Пам’ятна монета зі срібла «Кушнір»
- Пам’ятна монета зі срібла «Паралельні бруси»
- Пам’ятна монета зі срібла «Змія»
- Пам’ятна монета зі срібла «Феодосій Печерський»
- Пам’ятна монета зі срібла «Марія Примаченко»
- Пам’ятна монета зі срібла «70 років проголошення Карпатської України»
- Пам’ятна монета зі срібла «Битва за Дніпро» (до 70-річчя визволення Києва від фашистських загарбників)
- Пам’ятна монета зі срібла «Олександр Богомолець»
- Пам’ятна монета зі срібла «70 років Київському національному торговельно-економічному університету»
- Пам’ятна монета зі срібла «Телятко» у сувенірній упаковці
- Пам’ятна монета з нейзильберу «В єдності — сила» у сувенірній упаковці
- Пам’ятна монета з нейзильберу «Ой у лузі червона калина» у сувенірній упаковці
- Набір із трьох монет у сувенірній упаковці «Державні символи України»
- Пам’ятна медаль «100 років від дня заснування Українського державного банку»
- Пам’ятна медаль «100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки»
- Пам’ятна медаль «100 років Національній академії аграрних наук України».
Замовити нумізматичну продукцію НБУ можна на офіційному сайті інтернет-магазину регулятора.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська».
Джерело: Мінфін
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