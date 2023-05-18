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18 травня 2023, 15:42 Читать на русском

Запасів пального залишилося на 30 діб: чи варто панікувати

«В Україні лишилося запасів пального лише на 30 діб…», таку новину нещодавно поширили інформаційні сайти з посиланням на Міненерго. Цю інформацію багато хто сприйняв, як сигнал скуповувати пальне, доки АЗС не почали підвищувати ціни. Чи дійсно Україні загрожує паливна криза та чи достатньо наявних резервів, розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

«В Україні лишилося запасів пального лише на 30 діб…», — таку новину нещодавно поширили інформаційні сайти з посиланням на Міненерго.

Чи є паливна криза

Річ у тім, що запасів не «лише» на 30 діб, а на «цілих» 30 діб!

Із початку року ми перебуваємо у хронічному профіциті всіх марок пального. Спочатку всі готувались до 5 лютого — ембарго на російські нафтопродукти в Європі. Потім всі чекали на посівну. Зараз невідомо чого чекають, але пального дуже багато.

На це також вказує зниження цін: за останній місяць бензин втратив 1,5 грн, дизпальне — майже 2,5 грн/л. Окрім цього, зберігається потенціал подальшого охолодження на 2−3 грн/л. Сподіваюсь, за 2−3 тижні © він буде реалізований.

Про 30-денний запас пального Міненерго у своєму релізі каже у контексті необхідності створення стратегічних запасів нафтопродуктів. Із цим важко сперечатись, минулорічна весна це показала дуже переконливо.

Потреба стратегічного запасу

Той 30-денний запас, який нині є у трейдерів, і який дійсно є чималим за параметрами галузі, — ситуативний. Сьогодні він є, завтра немає — це рішення кожного окремого трейдера. Мета створення мінімального запасу нафти та нафтопродуктів (МЗНН) — законодавчо зобов’язати трейдерів тримати певний запас, залежно від обігу. Це практика Європи та інших розвинутих країн.

Зараз йде обговорення — яким той запас має бути, де його зберігати, як обліковувати. Чиновники пропонують досягти 61 дня споживання. Але не відразу, як багато хто подумав на ринку, а розтягнути це на 8 років. На першому етапі пропонується закріпити всього 3%, або 11-денний запас (але не менше 2000 т). Вважаю це правильним, бо, фактично, його, зазвичай, і так всі мають, і це дозволить на малих обертах відпрацювати звітність.

Щодо зберігання. Ворог не спить. Накачувати нафтобази пальним нерозумно, і всі це розуміють. Проєктом закону передбачається дозволити зберігати 50% своїх запасів за кордоном. До речі, на сьогодні це вже фактично робить «Укрзалізниця» у Клайпеді (Литва), звідки вона постачає частину пального для власних потреб, та UPG, що володіє перевалювальним терміналом у польському Щецині. Тобто це, синку, не фантастика — можна придбавати, створювати або орендувати потужності.

В Європі також практикують «тікети» — купуєш не пальне, а опцію на його видачу спеціалізованим терміналом у разі потреби.

Отже, все добре, пальне є, на заправку з каністрами не поспішаємо, бо ціна ще падатиме.

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Щодо рецидиву дефіциту через раптові атаки ворога, скажу так: в атаки вірю, в дефіцит — ні. За рік побудована розгалужена та потужна система постачань, створений величезний флот бензовозів, укладені контракти та зацементовані маршрути. Зупинити це неможливо.

Мабуть, це одна з небагатьох речей, в якій я сьогодні впевнений. Більше впевнений я тільки у наших військових.

Автор:
Куюн Сергій
директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики Куюн Сергій
Консалтингова група А-95
Джерело: Мінфін
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