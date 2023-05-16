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16 травня 2023, 17:07 Читать на русском

Ціни на АЗС продовжують падати. Скільки коштує пальне

З початку тижня (15−16 травня) мережі автозаправних станцій продовжили знижувати ціни на пальне. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє галузеве видання enkorr.

З початку тижня (15−16 травня) мережі автозаправних станцій продовжили знижувати ціни на пальне.
Фото: pixabay.com

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Зокрема, державна «Укрнафта» знизила ціни на стандартну «п'ятірку» на 1 грн/л, до 43 грн/л, а дизпального — на 1,5 грн/л, до 42,00 грн/л.

На 1 грн/л і 0,5 грн/л здешевшали бензин А-95 і ДП на станціях UPG, до 43,90 і 41,90 грн/л відповідно.

Здешевшали всі види пального на 1 грн/л на станціях мережі BVS. На стільки ж опустила ціни і «Авантаж» — до 40,50 грн/л за А-95 і за дизпальне, що є одними із найнижчих роздрібних цін в Україні.

Окрім цього, зменшили вартість пального такі мережі як AMIC, SOCAR, Shell, KLO, U.GO Chipo й інші.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 12 по 16 травня 2023 р., грн/л:

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я Саня
Я Саня
16 травня 2023, 18:08
#
Не довго буде музика грати, там вже прокукарікали що запасів вистачить на 30 днів
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