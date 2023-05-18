Угорщина блокуватиме військову допомогу ЄС Україні, доки OTP Bank у списку спонсорів війни

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

18 травня 2023, 9:18 Читать на русском

Угорщина блокуватиме військову допомогу ЄС Україні, доки OTP Bank у списку спонсорів війни

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив блокування чергового траншу в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує державам-членам військове обладнання, що передається Україні. Про це повідомляє HVG.hu.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив блокування чергового траншу в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує державам-членам військове обладнання, що передається Україні.
Фото: finance.ua

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Міністр, який перебуває у Відні, провів 16-хвилинний брифінг на своїй сторінці у Facebook про події, пов’язані з російсько-українською війною.

Об'єктом критики Сійярто була Україна. Він резюмував «ворожі дії» українського уряду щодо Угорщини так: припинення роботи закарпатських угорських шкіл; OTP Bank було внесено українцями до списку міжнародних спонсорів війни; інформація про те, що президент України нібито розглядав можливість підриву нафтопроводу «Дружба».

Читайте: НАЗК внесло Угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни. Кредитує військових рф

«Поки українці не виключать OTP зі списку міжнародних спонсорів війни, Угорщина, очевидно, не може брати участь у рішенні щодо Європейського фонду миру та санкцій» — заявив Сійярто.

Цим глава МЗС підтвердив інформацію про те, що угорський уряд блокує виплати з фонду миру, а також дав зрозуміти, що все це відбувається виключно через OTP Bank.

Передісторія

4 травня Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

OTP Bank став уже 24 компанією, яку НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промокод на знижку 10%: minfin10.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб краще дізнатися наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділити більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
bonv
bonv
18 травня 2023, 10:27
#
Щурі
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Aleesha и 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами