Угорщина блокуватиме військову допомогу ЄС Україні, доки OTP Bank у списку спонсорів війни

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив блокування чергового траншу в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує державам-членам військове обладнання, що передається Україні. Про це повідомляє HVG.hu.

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Міністр, який перебуває у Відні, провів 16-хвилинний брифінг на своїй сторінці у Facebook про події, пов’язані з російсько-українською війною.

Об'єктом критики Сійярто була Україна. Він резюмував «ворожі дії» українського уряду щодо Угорщини так: припинення роботи закарпатських угорських шкіл; OTP Bank було внесено українцями до списку міжнародних спонсорів війни; інформація про те, що президент України нібито розглядав можливість підриву нафтопроводу «Дружба».

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«Поки українці не виключать OTP зі списку міжнародних спонсорів війни, Угорщина, очевидно, не може брати участь у рішенні щодо Європейського фонду миру та санкцій» — заявив Сійярто.

Цим глава МЗС підтвердив інформацію про те, що угорський уряд блокує виплати з фонду миру, а також дав зрозуміти, що все це відбувається виключно через OTP Bank.

Передісторія

4 травня Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

OTP Bank став уже 24 компанією, яку НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни.

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