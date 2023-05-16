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16 травня 2023, 18:31 Читать на русском

НБУ підрахував частки Visa і Mastercard на українському ринку платіжних карток

У 2022 році міжнародна платіжна система Visa збільшила свою частку на українському ринку платіжних карток до 45,6% з 42,4% у 2021 році, тоді як частка лідера ринку Mastercard знизилася до 53,9% відповідно з 56,9%. Про це йдеться у річному звіті Національного банку.

У 2022 році міжнародна платіжна система Visa збільшила свою частку на українському ринку платіжних карток до 45,6% з 42,4% у 2021 році, тоді як частка лідера ринку Mastercard знизилася до 53,9% відповідно з 56,9%.
Фото: informator.ua

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Збільшення кількості карток

За даними регулятора, загальна кількість емітованих карток Visa за результатами 2022 року зросла з 37,8 млн штук, до 50 млн штук, Mastercard — з 50,7 млн до 59,2 млн штук.

За підсумками 2020 року частка карток Visa на ринку становила 34,4% (25,2 млн штук), а Mastercard — 64,8% (47,6 млн штук).

Частка карток Національної платіжної системи «Український платіжний простір» у 2022 році скоротилася до 0,5% з 0,7% у 2021 році, 0,8% — у 2020 році та 1% — у 2019 році, а загальна кількість їх кількість вперше за ці роки знизилася з 0,6 млн до 0,5 млн штук.

Частка решти платіжних систем у 2022 році склала 0,04%.

У 2022 році загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні зросла на 23,2% — з 89,1 млн штук, до 109,8 млн штук, тоді як роком раніше — на 21,3%.

Водночас кількість платіжних карток, які використовували для здійснення платежів у грудні, становила 46,3 млн штук, або 42,2% емітованих карток.

Лідери з емісії платіжних карток

За даними НБУ, лідерами з емісії платіжних карток є:

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Безконтактні картки

Протягом 2022 року зростала кількість безконтактних платіжних карток, які використовувалися для здійснення операцій. У грудні 2022 року порівняно з груднем 2021 року їхня кількість збільшилася на 30,7% — з 20 млн до 26,1 млн штук.

Загалом більше половини (56,5%) платіжних карток, які застосовувалися у грудні 2022 року для здійснення видаткових операцій — це безконтактні картки.

Платіжні термінали

Кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережі порівняно з 2021 роком зменшилась на 15,8% — до 359,2 тис. (з них 348,1 тис. штук, або 96,9%, — безконтактні термінали), кількість банківських пристроїв (банкомати, ПТКС та платіжні термінали) — на 15,5%, до 37,6 тис.

Найбільша кількість платіжних терміналів у:

  • Приватбанку — 60,4%,
  • Ощадбанку — 19,6%,
  • Райффайзен Банку — 7,6%.

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Джерело: Мінфін
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